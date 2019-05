Lionel Craps (Bertrix) : 60 ans de passion pour l'aéromodélisme !

Situé sur les hauteurs de la Pelette à Bertrix, le MACA (Model Air Club de l'Ardenne) comprend 25 membres et pratique l'Aéromodélisme sur une piste en herbe de 180m x 30m. Il accueille tous les membres en ordre de cotisation AAM/VML. Il existe de nombreuses possibilités d'hébergement sur place en camping ou dans des gîtes qui se trouvent la région. Le club accepte tous types de modèles et manifestations diverses liées à l'Aéromodélisme.

Parmi les disciplines proposées :

Avion

Planeur

Thermique

Electrique

Hélicoptère

Drone

Vol Circulaire



Envie de découvrir et vous inscrire à l'Aéromodélisme, le MACA vous invite à rejoindre ses membres ce dimanche 5 mai, de 10h30 à 17h00, sur le site de "la Pelette" à Bertrix, qui se trouve le long de la N845 entre le zoning et le détournement du Saupont. Vous découvrirez les modèles du club, vous pourrez poser des questions et même essayer de piloter en double commande avec un moniteur.

Le but premier de cette activité est d’attirer et recruter quelques nouveaux membres au sein du club en leur démontrant que l’aéromodélisme est à portée de tous. Pour ce faire, les membres du MACA exposeront et feront voler les avions du club, expliqueront au grand public que la majorité de leurs modèles sont standards, à savoir, des petits avions allant de 60 cm à 2,50 m, à tous prix, accessibles à tous et non pas les énormes maquettes hors de prix que vous avez l’habitude de voir en meeting.

Les personnes intéressées pourront essayer un simulateur de vol et si elles le souhaitent, effectuer un vol d’initiation en double commande.

Entrée gratuite.



Lionel Craps, secrétaire du MACA (Model Air Club de l'Ardenne), était l'invité en direct de Philippe Lorain vers 7h20 :