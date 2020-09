Depuis quelques semaines, Antoine réfléchit à un moyen de marquer le coup pour relancer son activité. Germe alors dans son esprit l’idée d’organiser un concert en plein air dans son quartier. " Florence Huby, une chanteuse professionnelle du village voisin (Redu) m’a contacté me disant qu’elle et son groupe, À Fleur de Mau, recherchait des prestations dans des jardins. J’ai sauté sur l’occasion ! " , explique Antoine Mahin.

" Comme dans beaucoup d’autres secteurs, celui de la communication n’a pas été épargné par la crise actuelle " , comme en témoigne Antoine Mahin, fondateur d’Amalux communication : " La vidéo représente environ 80% de mon chiffre d’affaires. Avec la crise de la Covid-19, il n’était plus possible pour moi d’aller tourner dans les entreprises. J’ai été touché de plein fouet par la crise mais j’ai décidé de ne pas m’apitoyer sur mon sort… " , poursuit le jeune entrepreneur.

A Fleur de Mau

Libin : Concert en plein air au Rolibuchy - © Tous droits réservés

Une artiste, une voix unique, des chansons qui restent, malgré son départ… et le manque d’elle…

Et puis… Trois amies réunies par le c(h)oeur, par la vie, et par l’amour de Mau. Trois voix, en solo, en duo, ou en trio, mais toujours sur ses mélodies. Des harmonies pour célébrer sa musique, et la complicité de partager… Et des perles de notes sous les doigts d’un magicien…

Arianne Plangar

Contaminée par le virus de la musique depuis son premier piano, à 9 ans, elle a toujours su qu’elle en ferait son métier. Chanter et faire chanter sont ses deux plus grandes passions.

Ses goûts musicaux passent de Goldman à Piazzola, de Debussy à Lady Gaga, en passant par

Brahms, Duteil, Sting ou Nougaro, et bien évidemment Maurane dont la voix la bouleverse tant. " Ce n’est pas tant le chant qui est sacré mais les liens qu’il crée entre les Êtres ".

Emilie Van Laethem

Son sens du spectacle a animé de nombreuses réunions de famille, des heures de cours trop

monotones, des soirées entre amis,... Son sens de l'humour est son arme favorite en toute situation... Et puis sa voix... chanter, toujours chanter...avec les autres, pour les autres, en c(h)oeur, en solo,... faire chanter les autres aussi, beaucoup!

Florence Huby

Depuis toujours, sa voix sort toute seule, un peu tout le temps, parfois sans même s‘en rendre compte, en groupe, en chœur ou de façon complètement impromptue… C’est viscéral! Ses harmonies " choralisent " les chansons qu’elle aime… Sa tête fourmille tellement qu’elle en oublie parfois (souvent?) le fil des choses à faire…et à vivre!

Elle aime, s’emballe, s’enthousiasme pour l’humain et la musique… Et Maurane…

Hervé Noirot, piano

Confié précocement aux mains et au savoir de grands maîtres du piano classique et du piano jazz, son talent a rapidement émergé… Ses doigts agiles accompagnent actuellement des étoiles du show bizz français… Il partage son savoir aux étudiants qui viennent se former à ses côtés… La force tranquille…