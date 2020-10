"Les yeux de Noah" - Luxembourg matin - 05/10/2020 L'invitée de ce matin était Jessica Eischen. Son fils, Noah, 8 ans, est né avec un nystagmus congénital et une hypermétropie , tous les deux aigus. Avec son ex-mari, Jonathan, elle a créé l'association "Les Yeux de Noah". L'objectif est de faire tout leur possible pour sauver les yeux de leurs fils. La maman s'est renseignée afin de savoir s'il y avait des possibilités de stabiliser la vue du garçon, voire de l'augmenter. Elle a pris contact avec un professeur en Allemange. Dans ce pays, les médecins font de l'expérimental, mais les mutuelles ne prennent pas en charge vu que le traitement n'est pas sûr. Jessica a également pris contact avec une fondation située à Paris pour lui installer une lentille afin d'améliorer son hypermétropie, mais cela est considéré comme chirurgie esthétique et n'est pas remboursé. Le jeune garçon est suivi à Ottignies par l'association EQLA (anciennement oeuvre nationale des aveugles) mais malheureusement en province de Luxembourg les jeunes parents se sentent lésés en raison de l'absence d'orthoptiste spécialisé dans le nystagmus. Jessica et Jonathan se battent depuis des mois pour leur fils, mais aussi pour d'autres enfants qui souffrent de déficience visuelle et pour qu'ils puissent bénéficier de soins le plus près possible de chez eux. Ce jeudi 8 octobre, la police militaire viendra chercher Noah à son domicile pour l'escorter jusqu'à Marche-en-Famenne. En effet, pour les soutenir, ils vendu des masques dont les bénéfices seront reversés pour Noah qui recevra son chèque ce jeudi. Ecoutez Jessica, invitée de Luxembourg matin