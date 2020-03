"Les Yeux de Noah" (Arlon)

Les parents d'un jeune Arlonais âgé de 8 ans ont créé " LES YEUX DE NOAH ". L' objectif de l’association est de faire tout leur possible pour sauver les yeux de leur fils, Noah.

Noah est né avec un nystagmus congénital et une hypermétropie, tous deux aigus. Jessica, la maman, s'est renseignée s'il y avait des possibilités pour stabiliser la vue de son garçon voire de l’augmenter. Elle a pris contact avec un professeur en Allemagne. Dans ce pays, les médecins font de l’expérimental, mais les mutuelles ne prennent pas en charge parce que ce n’est pas un traitement sûr. La jeune maman a donc aussi pris contact avec une fondation située à Paris pour lui installer une lentille dans les yeux afin d'améliorer son hypermétropie, mais cela est considéré comme chirurgie esthétique et c’est pas rembourser non plus par les mutuelles.

Noah est suivi à Ottignies et par l’association EQLA (anciennement œuvre national des aveugle), mais malheureusement en province du Luxembourg, les jeunes parents se sentent "léser" en raison de l'absences d’orthoptiste spécialisé dans le nystagmus, et d’accompagnateur scolaire,...



C’est pour cela que Jessica et Jonathan se battent depuis quelques mois, pour leur fils Noah bien sûr, mais aussi pour d’autres enfants qui souffrent de déficience visuelle et puissent avoir la chance d’avoir les soins le plus près possible de chez eux.

Noah et ses parents (Jessica Eischen et son ex-mari Jonathan) étaient les invités de Philippe Lorain ce jeudi vers 7h20 :