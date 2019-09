Les "Voisins 3" ouvrent la saison du Centre Culturel de Durbuy

Si on choisit ses amis, on ne choisit pas forcément ses voisins.

Deux familles voisines de jardin, un couple plutôt pète cul – Jean-Louis (Didier Boclinville) et Joséphine (Betty La Ferrara) et l’autre carrément barakie – Liliane (Gisèle Mariette) et Francis (Pierre Theunis). Si on choisit ses amis, on ne choisit pas forcément ses voisins.

Bien avant les Chtis ou les Tuches, dans un petit café-théâtre Liégeois, naissait une pièce qui allait provoquer un véritable choc pour le public et pour les comédiens eux-mêmes. Tout le monde était loin d’imaginer, il y a 15 ans d’ici, le succès qu’aurait ce spectacle.

P.S. : Il n’est pas obligatoire d’avoir vu le 1 et le 2 pour comprendre et apprécier ce spectacle.

Les voisins 1, 2 et 3 ont été écrits par Pierre Theunis et Gisèle Mariette et ont connu dès leur création un très vif succès. Le 1 a été joué plus de 300 fois, le deux 200 fois et le trois est en passe de pulvériser tous les records d’affluence.

Le Centre Culturel de Durbuy, avait accueilli les Voisins 1 il y a 6 ans et avait promis qu’ils reviendraient. Voilà une belle promesse tenue.

Les "Voisins 3" ce vendredi 13 septembre en ouverture de la saison 2019-2020 du Centre Culturel de Durbuy :

Salle Mathieu de Geer, Parc Juliénas 1, à Barvaux-sur-Ourthe

Ouverture du bar et retrait des places dès 19 : 15

Spectacle à 20 : 15

Places en vente au Centre Culturel de Durbuy

Maison Legros Grand-Rue 40a, 6940 Barvaux-sur-Ourthe

[entrée par la Place du Marché]

086/21.98.71 – resa@ccdurbuy.be – 0497/28.49.65

Prix unique en prévente 25€ et 28€ le soir même

www.ccdurbuy.be