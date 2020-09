"Les Vendredis acoustiques au Franklin" à Virton

Comme beaucoup d’autres organisateurs, l'asbl Musique Acoustique s’est vue contrainte d’annuler toutes ses activités depuis mars : " 35e Stage International de Musique Acoustique ", " 16e Hamawe Roots Festival ", " Apérokiosques ", … et peut-être encore le prochain stage du dernier week-end d’octobre !



L’asbl est très sensible aux difficultés considérables rencontrées par le secteur culturel (artistes et travailleurs collatéraux) dans notre pays. Elle a d’ailleurs pu octroyer une aide aux professeurs (musiciens-ennes professionnels-elles) du 35e stage de Pâques annulé en organisant une collecte auprès des élèves inscrits (et intégralement remboursés) qu’elle a complétée par une intervention de sa trésorerie, afin de permettre un dédommagement décent à ces professeurs. Elle s’inscrit dans et soutient totalement le mouvement " Sound Of Silence " lancé récemment sur les réseaux sociaux.



Il faut continuer cette solidarité ! La Culture doit vivre ! Et pour ce faire, l’asbl a défini un nouveau projet : des concerts mensuels d’artistes belges professionnels-elles sonorisés par des professionnels eux aussi. L'équipe emmenée par Jean-Marie Giltaire l'a intitulé : les " Vendredis acoustiques au Franklin ".



Le Franklin est un ancien cinéma de Virton, converti en restaurant. Il possède une salle de spectacle à l’étage. L'asbl " Musique Acoustique " y a déjà organisé plusieurs concerts car l’endroit y est confortable, tant du point de vue visuel qu’acoustique. De plus, le propriétaire motivé ne veut pas se laisser abattre par cette crise (qui l’impacte également, comme quasiment tout le secteur HORECA d’ailleurs).



Ces concerts auront lieu tant que faire se peut le premier vendredi de chaque mois à partir d’octobre. L'asbl a ainsi contacté plusieurs musiciens, qui ont répondu présents avec enthousiasme, et a pu mettre en place un premier set de 3 mois qui va lui servir de test.

Voici l'affiche :

Vendredi 02/10/2020 à 21h00 : Jean-Pierre Froidebise (Blues Rock)

Vendredi 06/11/2020 : Bai Kamara Jr (Soul, Blues, Funk, R&B, Jazz)

Vendredi 11/12/2020 : Johan Dupont (Piano " Accompagnement de films muets ")

En pratique :

- Début des concerts : 21h00

- Adresse : rue d’Arlon, 12, à VIRTON

- P.A.F. : 12 €

Abonnement aux 3 concerts : 30€ *Apéritif offert aux personnes qui prendraient le repas au restaurant avant le concert

- ! Nb de places limité : pour cause de distanciation physique à respecter

- ! Réservations OBLIGATOIRES : soit par tél : 0499 13 39 41 ou par mail : info@musiqueacoustique.org

Ce mercredi 16 septembre 2020, Philippe Lorain a passé un coup de fil vers 7h20 à Jean-Marie Giltaire de l'asbl " Musique Acoustique " :