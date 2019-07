Les Tilleuleries : Nassogne accueille les Arts de la Rue ce dimanche 14 juillet

Le 14 juillet 2019, l’équipe du Centre culturel de Nassogne, aidée d’une soixantaine de bénévoles, vous convie à fêter la 32ème édition de son festival de Théâtre Forain et de Cirque de Rue, « Les Tilleuleries », autour du Hall Omnisports de Nassogne.

Les Tilleuleries : c’est 32 ans de rencontres, de rires, d’émotions, d’acrobaties savoureuses et de cascades inoubliables.

C’est un Festival d’Arts de la Rue à visage humain (+ /- 1000 personnes), où les artistes se sentent bien.

Un moment magique, où public et comédiens sont partenaires à part entière ; le tout pimenté d’un délicieux zeste de folie !

Bref, une journée de bonheur à vivre en famille !



11h30 : Apéritif en musique & Repas du terroir en fanfare avec l’Harmonie Royale Communale de Nassogne (Be)

Différents stands permettront aux spectateurs de se rassasier tout au long de la journée : crêpes, glace, pop-corn, tartes, gaufres, frites, pains-saucisses, …Il y en aura pour tous les goûts !



dès 14h00 : " Kalasa " par Che Cirque (Be)

Pour débuter la journée, venez découvrir ce duo mêlant musique bricolée et domptage de vélos pour 45 minutes de show explosif !



15h10 : " Rafla " par le Duo Kate & Pasi (Fin)

‘Rafla’ est un spectacle de cirque rempli d’acrobaties, de jongleries mais aussi d’humour. Dans ce show, vous verrez des oignons, des pizzas et des personnes voler ... mais pas d’inquiétude, tout est sous contrôle !



16h05 : " Hoopelaï " par Andréanne Thiboutot (Be)

Show burlesque avec une véritable ensorceleuse de hula hoop. Entre prouesses et touchante approche romantique, le public en sortira-t-il indemne ?

16h55 : " Gravir " par Les Quat’Fers en l’Air (Fr)

Ce duo de cascadeuses est prêt à tout pour gravir les plus hauts sommets et vous fera goûter au plaisir de l’acrobatie dans un bref moment d’apesanteur.



17h55 : " Il était une fois de trop ! " par Thomas Delvaux (Be)

Dans ce conte humoristique, Thomas Delvaux caricature avec dérision les personnages de notre enfance. Délicieusement hilarant !

19h15 : " Saut " par le Collectif BigBinôme (Fr)

4 artistes, des seaux et des sauts : envolées époustouflantes à la clé ! Sur scène, des seaux, des sots et des sauts ! ‘Saut’ est un spectacle de cirque mêlant frisson, virtuosité, équilibre instable et rire, pour le bonheur de tous.

Humour irrésistible, cascades impressionnantes, musique festive : c'est le mariage réussi du théâtre et du cirque !

Notez que les spectacles auront lieu à l’intérieur en cas de mauvais temps !

Renseignements complémentaires via www.ccnassogne.be ou 084/21.49.08 (centre culturel).

Avec le soutien de la Commune de Nassogne, de la MCFA, des Tournées Art et Vie de la FWB, de la Direction

des Centres culturels, du Service Culture et Sport de la Province de Luxembourg, du CGT et de la Wallonie.

Festival de Théâtre Forain et de Cirque de Rue : " Les Tilleuleries " - 32ème édition

Dimanche 14 juillet 2019 dès 11h30

Autour du Hall Omnisports de NASSOGNE

PAF : Adultes : 8,00 € ou 8 cc / Enfants : 5,00 € ou 5 cc / Art. 27 : 1,25 €

Infos : info@ccnassogne.be ou 084/21.49.08

www.ccnassogne.be