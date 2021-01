Les spectacles du Festival du Rire de Bastogne sont reportés

La septième édition du Festival du Rire de Bastogne aurait dû se dérouler en mars et avril 2020 avec une affiche prestigieuse.

A l’affiche de cette édition qui se préparait à accueillir plus de 6000 spectateurs, on retrouvait Jarry, Artus, Olivier de Benoist, Laurie Peret, Viktor Vincent, D’Jal… Mais la crise sanitaire est passée par là et les spectacles ont été reportés. Le contexte actuel n’est toujours pas favorable et les organisateurs ont donc décidé de déplacer leur festival vers des périodes qui semblent plus propices à l’organisation de spectacles. " Nous sommes actuellement dans l’incertitude quant à la période à partir de laquelle il sera de nouveau possible d’organiser des spectacles ", explique le président du festival David Martin. " Nous ne sommes pas très confiants pour les mois de mars et avril. Nous tenons à accueillir notre public dans les meilleures conditions d’où notre décision de reporter les spectacles. "

La pièce Duels à Davidéjonatown (avec Artus) et le spectacle de Jarry initialement programmés le 27 mars 2020 et le 2 avril 2020 sont reportés aux 16 et 23 juin 2021. Le spectacle de Guillermo Guiz, qui est venu se greffer à la programmation, est reporté au 22 juin 2021. Les autres spectacles initialement prévus en mars et avril 2020 (Laurie Peret, Christelle Chollet, Sofia Syko, Viktor Vincent, Olivier de Benoist, D’Jal, Elastic & Francesca) sont tous reportés à la rentrée de septembre 2021.

Tous les billets achetés pour les dates initiales restent valables pour ces nouvelles dates.

On peut retrouver le nouveau programme sur le site www.RireBastogne.be.