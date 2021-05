Les Sentiers de Grande Randonnée proposent un nouveau topoguide : La Lesse et la Lomme

Préparé en aimable collaboration avec le Contrat de Rivière, ce nouveau topoguide vous emmène à la découverte du bassin de la Lesse, sur le tout récent GR 17 " Sentiers de la Lesse et de la Lomme ".

Suivre, le plus souvent de près, la Lesse depuis sa source cachée dans les broussailles près d’Ochamps jusqu’à sa confluence à Anseremme et la Lomme depuis Lommal jusqu’à Éprave où elle rejoint la Lesse, vous fera parcourir l’Ardenne, la Calestienne, la Famenne et le Condroz.

Au GR 17, pour vous faire découvrir la presque totalité du bassin de la Lesse, dix boucles ont été ajoutées. Non balisées, mais décrites avec précision, elles sont articulées à la fois sur un tronçon du GR 17 et sur une rivière, un affluent de la Lesse ou de la Lomme. Elles vous feront sillonner les rives de l’Our, de l’Almache, du Wéri, de la Wimbe, de l’Hileau, du Marsolle, de la Masblette…, grimper sur le Griffaloux, rêver devant les châteaux de Walzin ou de Vêves…

Au total du GR 17 et des dix boucles, 361,4 kilomètres de sentiers sont décrits dans ce topoguide !

Comme dans tous les topoguides, la description des itinéraires s’accompagne de nombreux commentaires touristiques, culturels ou scientifiques. Si l’accent est mis sur l’hydrologie et la géologie, les amateurs d’histoire, d’ichtyologie, ou encore de géographie humaine y trouveront aussi leur compte.

Une particularité. Pour ne pas alourdir exagérément le topo, bon nombre de ces commentaires sont accessibles sur smartphones auxquels via des codes QR. Vous les trouverez aussi sur les sites Internet des SGR et du CR Lesse.

Citer tous les lieux exceptionnels rencontrés le long du GR 17 ou des dix boucles n’est guère possible, tant ils sont nombreux. Parmi les plus connus, Mirwart, Rochefort, Han-sur-Lesse… mais aussi les Aiguilles de Chaleux, la résurgence de la Lomme, les Rapides de la Lesse, les châteaux de Walzin, de Ciergnon, de Vêves… Et d’autres endroits plus discrets, mais pas moins enchanteurs, les villages d’Our, de Maissin, de Porcheresse… le fourneau de Marsolle, les rochers de Freÿr, le Bois du Roi, le belvédère du Wéri ou les hauteurs de Gendron d’où se déploient d’impressionnants paysages.