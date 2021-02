Les Scouts de Bastogne sont centenaires

Dans le cadre de son 100e anniversaire, les scouts de Bastogne marquent le coup avec un week-end festif mais aussi avec un livre " souvenirs " et une expo reprenant l’Histoire avec un grand " H " du scoutisme dans la Nuts City. Et que serait une histoire sans une anecdote croustillante au passage ? Pour que ce livre et cette expo soient aussi passionnants que possible, les scouts de Bastogne font appel à vos souvenirs de scouts !

En 2021, les scouts de Bastogne auront 100 ans ! 100 ans de scoutisme à Bastogne, c’est 100 ans de vie, de rencontres, de partage, d’amitié, 100 ans d’histoire, de jeux, de projets aussi fous que grandioses, 100 ans de faits, tantôt cocasses, tantôt surprenants, 100 ans d’aventures toutes aussi belles qu’extraordinaires, 100 ans de camps et de découverte du monde ! Et surtout… 100 ans, cela se fête !

Un week-end d’activités et de retrouvailles est en cours de préparation et aura probablement lieu le week-end du 8 et 9 octobre. Les dates définitives seront confirmées dans les prochaines semaines, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Dans le cadre des festivités de ce siècle de vie de l’Unité St-Louis de Bastogne, quelques anciens se sont lancés un double défi à la hauteur de cet évènement : celui de présenter, au travers d’une exposition et d’un livre, les plus hauts faits et les plus belles anecdotes de cette fabuleuse aventure, celui de conter " La saga de 100 ans de scoutisme à Bastogne " !

Si vous êtes anciens scouts bastognards, ou parents d’anciens, les scouts de Bastogne se feront un plaisir de mettre en avant dans leur livre ou dans leur exposition vos anecdotes, vos photos, vos vidéos, vos documents ou objets scouts, vos informations historiques sur une période précise, etc… Tout les intéresse, du petit détail, comme la liste de vos lieux de camps, à l’objet physique le plus marquant ou insolite ! Merci de vous manifester dès que possible !

Enfin, n’hésitez pas à leur communiquer vos coordonnées à jour pour qu’ils puissent vous informer efficacement sur l’actualité de ce 100e !

Pour toutes informations complémentaires : scouts.bastogne100eme@gmail.com – Nicolas Reichling 00352 621 450 957 ou Philippe Orban 061 /21 31 76