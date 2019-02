Les Sabliers de Fouches remontent sur scène avec une comédie : "Chacune son tour !"

La troupe théâtrale des Sabliers de Fouches va présenter pour sa nouvelle saison une comédie de Vincent Durand intitulée: Chacune son tour!

Les acteurs seront sur scène les vendredi 15 mars, samedi 16 mars, vendredi 22 mars et samedi 23 mars prochain à la salle St Hubert de Fouches à 20 heures.

Une représentation supplémentaire est programmée dans cette même salle le dimanche 24 mars à 15 heures au profit du 51 de la Forêt d’Anlier qui vient en aide cette année à l'ASBL l'étape de Marbehan.



Un petit mot à propos de la pièce:



Patrick, mathématicien timide, est un quadra célibataire. Il vient d'emménager dans un nouvel appartement, où il espère trouver le calme qui sied à ses recherches.

Hélas! A peine installé, débarque une cohorte de femmes qui vont vite perturber sa vie trop tranquille!

Sa mère, la concierge, la voisine et bien d'autres encore vont se croiser à un rythme effréné et pour la plus grande joie du public!

"Chacune son tour!" est une comédie savoureuse, pleine de portes qui s'ouvrent et se ferment, de quiproquos et de jeux de mots, et avec des personnages détonants!

Si vous désirez passer une bonne soirée remplie de fous rires, nous vous donnons rendez-vous.

Dans la distribution, on retrouve Andy Deom, Marie-Noelle David, Sabrina Franckart, Morgane Poncin, Eddy Mormont, Joëlle Clément, Olivier Bon. La mise en scène est assurée par Bernard Croonenborghs.



Veuillez notez dès à présent les différentes dates des représentations (les 15, 16, 22, 23 et 24 mars 2019) dans vos agendas.

Les réservations sont souhaitées via notre adresse mail lessabliersdefouches@gmail.com, par téléphone au 0485 165 230 ou via la page Facebook des Sabliers de Fouches