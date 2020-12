Les "Roock'In" d'Arlon ne veulent que vous pour Noël

Les "Roock’In", c’est une troupe vocale de la région d’Arlon. Habituée à partager sa bonne humeur lors des marchés de Noël à Arlon ou à Avioth, la troupe vocale a décidé de partager son plaisir de chanter Noël et de réchauffer les cœurs malgré le confinement avec la sortie d’une reprise : "Tout ce que je veux pour Noël". De plus, les Roock’in proposent un challenge original aux habitants de la Province de Luxembourg : un mini-concert privé devant chez vous, le mercredi 23 décembre à 18 heures...

Musique : Insolite, la troupe vocale " Les Roock’in " vous apporte une touche de bonne humeur en cette période de Noël.

Les concerts et autres festivités de Noël sont annulés ; la culture est en effet soumise à rude épreuve en cette fin d’année… Qu’à cela ne tienne, la troupe vocale "Les Roockin" d’Arlon se réinvente et ne renonce à rien pour vous souhaiter un joyeux Noël !

Une chanson de Noël revisitée

Habituée à partager sa bonne humeur lors des marchés de Noël à Arlon ou à Avioth, la troupe vocale " Les Roock’In " a décidé de partager son plaisir de chanter Noël et de réchauffer les cœurs malgré le confinement. En quelques semaines, les filles de la bande accompagnées de leurs deux gars, ont enregistré une reprise en français du titre de Mariah Carey " All I want for christmas is you " et réalisé un clip décalé en mode confiné.

Un concert VIP devant chez vous – en respect des règles COVID – ça vous tente ?

Mais la troupe ne s’arrête pas là. Pour apporter un peu de bonne humeur en cette période difficile, les Roock’in proposent un challenge original aux habitants de la Province du Luxembourg : un mini-concert privé devant chez vous, le mercredi 23 décembre à 18 heures (en respect des règles covid, évidemment). Alors, si vous voulez que les Roockin débarquent devant chez vous :

Aimez leur page Facebook : https://www.facebook.com/troupe.vocale

Partagez la publication de leur reprise du titre " Tout ce que je veux pour Noël, c’est vous " avant le lundi 21 décembre à minuit en mode public.

Commentez cette publication en indiquant " Oui, je veux les Roock’in " et en identifiant 3 amis.

Une personne, habitant en province du Luxembourg, sera tirée au sort et aura le plaisir de voir débarquer la troupe devant chez elle la troupe pour un mini-concert de Noël (20 minutes) ce mercredi 23 décembre à 18 heures précise.

Concerts annulés, créativité renforcée

La troupe amateur, initialement programmée au Centre culturel de Rossignol-Tintigny le 16 janvier prochain, a dû comme la plupart des artistes reporter sa représentation à 2022. Mais les Roock’in ne baissent pas les bras et profitent du confinement pour se lancer dans la composition et l’arrangement de nouveaux morceaux. La troupe espère que ceux-ci pourront être présentés dès le printemps ou l’été prochain dans divers lieux de la province. Avis aux organisateurs d’événements ou de concerts, n’hésitez pas à contacter la troupe dès aujourd’hui ! Joyeux Noël !

Le lien vers le clip ici