Les plus belles "statues vivantes" à Marche-en-Famenne ce week-end !

Bien loin des chapiteaux traditionnels, c'est à travers les coins et recoins de la ville que vous découvrirez les plus belles statues vivantes sélectionnées dans le monde entier. Laissez-vous emporter par la curiosité et venez découvrir en famille, entre amis ou en amoureux cet évènement original et unique en son genre, véritable exposition vivante de plein air. Vous êtes dans l'univers étonnant du premier Festival international de statues vivantes en Belgique.