Les Playmobil à l'honneur à Clémency ces 24 et 25 août

Le rendez-vous à ne pas manquer pour les petits et grands amis de Playmobil, les passionnés, les curieux et toute la famille.

La mise en place de la manifestation débute le jeudi 22 août, où les collectionneurs venant d’Allemagne, de Belgique, de France, d’Espagne, des Pays-Bas et du Luxembourg se rassemblent pour commencer à mettre en place leurs dioramas seuls ou en collectivité, ainsi que la préparation de leur stand de vente.

Une moitié de la surface de 1000 m2 est réservée pour l’exposition et l’autre pour les 25 stands de vente repartis sur plus de 120 tables où on peut trouver des anciennes boîtes de Playmobil encore fermées d’origine, des lots d’occasion ou bien encore des boîtes remplies de Playmobil en vrac pour fouiller et trouver les pièces nécessaires. Les visiteurs pourront admirer une exposition exceptionnelle de différentes scènes allant de 2 m2 à 40 m2. Tous ces dioramas seront réalisés par les collectionneurs eux-mêmes avec leur propre matériel.

Pour les enfants il y a une tombola gratuite sur les billets d’entrée avec des cadeaux Playmobil. Egalement nous proposons une petite restauration sur place. C’est le rendez-vous unique et insolite à Clemency au Luxembourg où vous passerez une journée idéale et inoubliable au sein d’une exposition extraordinaire pour toute la famille. L’évènement sera ouvert au public :

Le samedi 24 août de 10h à 18h

Le dimanche 25 août de 10h à 17h

Prix d’entrée : 2,50€ /adulte, enfants gratuit