"Les P'tits Dons de Pétillons" ont besoin de vous !

"Partages, dons, échanges sont nos prénoms.... SOLIDARITÉ est notre nom !", voici ce qui résume en quelques mots la finalité de l'asbl "Les P'tits Dons de Pétillons" (en abrégé "Pétillons asbl").

Les temps sont durs pour tout le monde. Chaque euro " gagné " dans l'une des opérations de cette asbl durbuysienne est entièrement utilisé pour ses actions sur le terrain.



Pour ce faire, les membres des "P'tits Dons de Pétillons" espéraient pouvoir bénéficier des rentrées du bar et des locations d'espace du "Marché Pétillant de Pâques" à Durbuy.



Les affiches, flyers, pub sur les média ainsi que des arrhes ont déjà été payés et cela en pure perte.



Vous le savez, cet événement est à présent reporté, probablement durant l'été voire plus tard...



De plus, une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, l'asbl doit fermer la Boîte à Dons de Barvaux et rendre le garage à sa propriétaire qui va le louer à plus offrant.





Que faire afin de ne pas "mettre la clef sous le paillasson" ?



Que faire afin de ne pas cesser les donneries, boîtes à dons, animations du Repair'Café et autres activités ? L'asbl n'a guère d'autres choix que de se retourner vers vous en faisant appel à votre générosité.

"Nous demandons votre aide et vos dons aussi petits soient-ils" (Audrey Simon, membre de l'asbl)



"Pétillons asbl" est également à la recherche URGENTE, d'un local voire un garage à petit prix ou à titre gratuit pour héberger ses activités et la Boîte à Dons.



Pour info, la Boîte à Dons est fréquentée par un public éclectique, entre autre par des personnes âgées via leurs aides familiales et assistantes sociales, ainsi que par tout un public fragilisé.



Il y a aussi toute une série d'étudiants et autres artistes qui cherchent là inspiration et création.



Sans oublier son utilité sociale : elle sert de lieu de rencontres, d'échanges et de convivialité, "entre autre en été lorsque nous sortons chaises et divans ainsi qu'un bon café..."



Contacts :

Les P'tits Dons de Pétillons

0456 / 100 776

donneriedurbuy@gmail.com

https://lesptitsdonsdepetillons.weebly.com



Compte N° BE 31 7320 5175 9655



N.E. 0731.555.885