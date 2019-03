Les origines du Carnaval de Martelange

Le porte-parole des Princes Carnaval de Martelange, Michel Waty alias "Michel 1er", était, dimanche dernier, l'invité des "Enfants de Choeur" de Vivacité. L'émission animée par Adrien Devyver, accompagné notamment de Martin Charlier, se déroulait en effet depuis Martelange où auront lieu, ce prochain week-end, les festivités carnavalesques. Adrien a commencé par demander à Michel 1er de nous expliquer les décorations qu'il arborait sur sa tenue, composée de médailles sur laquelle il y a des pin's, des badges, et puis d'un chapeau très particulier avec une double plume de faisan....

Programme complet :

Vendredi 08/03



18h45 : Habillage du fendeur d'ardoise à la fontaine Camille Schmit (Grand Rue)

19h30 : Marche aux flambeaux vers le terrain de football

20h00 : Grand feu allumé par les Princes Carnaval, suivi d'une soirée dansante au complexe Im Wohr (entrée gratuite)



Samedi 09/03



15h00 : Carnaval des enfants sous le chapiteau (avec le Clown Pompon) (entrée gratuite)

17h45 : Remise des prix du concours de dessin pour les enfants

18h30 : Intronisation du 24ème Prince Carnaval Jean-Michel 1er

20h00 : Bal sous le chapiteau animé par Everybody Event (entrée gratuite)

22h00 : Grand feu d'artifice tiré à proximité du chapiteau



Dimanche 10/03



13h00 : Formation du cortège autour de la Maison de Village, route de Radelange

14h30 : 24ème Cavalcade : départ de la Maison de Village, route de Radelange, Grand-Rue, rue de l'Eglise, rue des Bouchers, Grand-Rue, et dislocation route de Radelange (passage aller-retour sur le pont).

Entrée cavalcade (grand public) : 4€ (l'entrée donne droit à un bon d'achat de 4€ dans les commerces de la Rombach)

17h00 : Rondeau final sous chapiteau avec la remise des prix du concours des groupes et chars.

Bal sous chapiteau animé par Everybody Event, avec en fin de soirée l'extinction de la bougie par le Prince 2019 (entrée gratuite)

Programme de la cavalcade :

01. Les Bisons de Recogne - L’arche de Noé

02. Frédéric 1er, ses princesses et les Princes d'Heinstert

03. Ludo 1er, ses princesses et le comité des Princes de Virton

04. Les " Gnomes " - Martelange

05. Nos amis Bussirons, jumelage Martelange-Bussières (France)

06. L’Amicale des Princes de Martelange

07. Les Amluz - Bastogne

08. Thierry 1er, le prince carnaval de Hotton

09. Les Chipies à Bollywood - majorettes de Bastogne

10. Les Euphoriques - Martelange

11. Mich 1er, Gediwi de Bastogne et sa suite

12. La FJA Sud-Luxembourg - les moines

13. Les Stationautes en Russie - Martelange

14. Les Floppy-Girls - majorettes de Bastogne

15. Les Chinels - Fosses-la-Ville

16. Les Macrâles de Gaume - sorcières du folklore wallon

17. Oli 1er, le Roi Soleil d'Houffalize et sa suite

18. Anim’Radelange - Disco

19. Fred 1er, ses princesses et les Princes da La Roche

20. Ambiance Oberbayern - Hotton

21. Jérôme 1er, Marquis de Habay la Neuve

22. La casa de Papel - les fous du carnaval de Houffalize

23. Xavier II, prince carnaval d’Arlon, sa cour et Arlon Carnaval

24. Groupe carnaval de la Haute Sûre : Grumelange : les bus TEC

25. Les Holle-fra - Freylange

26. Les Vikings - Habay

27. Les Tchèsseûs d'Fiesse – Les bronzés font du ski - Strainchamps

28. Martelandélire au Mexique – suite du prince 2019 de Martelange

29. Le Prince 2019 de Martelange Jean-Michel 1er et sa Princesse Marie-Christine, le petit Prince Corentin et les petites Princesses Anaïs et Elina

30. Music Band's de Tourcoing

Plus d'infos ici