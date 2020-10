"Les Mères Veilleuses" de et par Stany Paquay à la Maison de la Culture d'Arlon - Luxembourg... Le comédien et humoriste bastognard Stany Paquay était l'invité de Luxembourg matin ce jeudi, à la veille de son seul en scène "Mères Veilleuses" qu'il jouera ce vendredi 16 octobre à la Maison de la Culture d'Arlon. Les Mères Veilleuses accouchent d'un conte de fées. Stany Paquay nous parle de résilience. Il échappe à un destin tragique, celui forgé par les génocidaires qui ont ravagé à la machette la vie de sa mère, se retrouve à Bastogne avec une maman d'adoption qui fera de lui un artiste sans limite et un adulte libre et généreux. Comment un enfant échappe à un génocide, perd sa mère emportée par la folie meurtrière des machettes, se reconstruit à Bastogne grâce à sa maman d'adoption, apprend à sourire et devient un humoriste fin et délicat? En première partie, "Mères Veilleuses – histoires d'adoptions", un reportage sur l'adoption en Province de Luxembourg principalement avec des témoignages de couples, de familles d'accueil et de parents d'enfants nés sous x. Ce vendredi 16 octobre à 20H30. Tarif 9 Euros