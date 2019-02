Les "Magritte" s'invitent ce soir au CinéPointCom à Marche !

Ce soir à 20h, l'équipe de l'asbl Cinémarche a la chance d'accueillir le film multi-primé "Laissez bronzer les cadavres" au Cinépointcom de Marche-en-Famenne et des membres de l'équipe du film : Manu Dacosse (Prix de la Meilleure image aux Magritte 2019) et Eve Commenge de ANONYMES FILMS. Un film atypique de H. Cattet et B. Forzani, d'après le roman de Jean-Patrick Manchette et Jean-Pierre Bastid.

Le film se déroule au bord de la Méditerranée, l’été : une mer d’azur, un soleil de plomb… et 250 kilos d’or volés par Rhino et sa bande! Ils ont trouvé la planque idéale : un village abandonné, coupé de tout, investi par une artiste en manque d’inspiration. Hélas, quelques invités surprises et deux flics vont contrecarrer leur plan : ce lieu paradisiaque, autrefois théâtre d’orgies et de happenings sauvages, va se transformer en un véritable champ de bataille… impitoyable et hallucinatoire!



Soirée "habillée", verre offert

Géraldine Cambron de l'asbl Cinémarche était ce matin l'invitée en direct de Philippe Lorain :