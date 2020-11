"Les lectures de Palou" : quand un grand-père lit des histoires à ses 3 petits-enfants... et sur... Dépité à l'idée de ne plus voir ses petits-enfants durant le 1er confinement, Pierre-Eric Leclercq, allias Palou, de Marcouray dans la commune de Rendeux a continué à leur lire des livres via dropbox. Le succès fut au rendez-vous et depuis lors, "les lectures de Palou" sont disponibles sur Youtube et ont dépassé les 50.000 vues.