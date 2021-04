Les KDolls envahissent Bastogne et ses villages - Luxembourg Matin - 06/04/2021 Jusqu'au 28 mai, Bastogne a le plaisir d’accueillir une exposition avec 19 poupées (dont quatre dans les villages), les KDolls in Town, mais également de nombreuses en plus petit format dans les commerces, les KDolls in House. Ces poupées ont été décorées par des artistes bénévoles et seront mises en vente au profit du Kiwanis Club de Bastogne. Gilles Orban, le président du Kiwanis, était notre invité ce mardi matin...