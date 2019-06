Les Journées Fermes Ouvertes : plus de 10 exploitations vous attendent en province de Luxembourg...

Durant tout ce weekend, découvrez ce qu'il se passe dans les coulisses des coulisses de votre cuisine...

Les Journées Fermes ouvertes, partout en Wallonie, les 22 et 23 juin 2019. A l'occasion de ces " Journées Fermes ouvertes ", 64 fermes d'exploitation, dont plus d'une dizaine en province de Luxembourg, vous seront servies sur un plateau ! Dégustez des produits artisanaux et faites provision de souvenirs et de produits fermiers.

ET dans le cadre de la 23ème édition des Journées Fermes Ouvertes en Wallonie, Daniel et Pierrette Antoine-Biren ont souhaité ouvrir au grand public leur ferme située à Lischert (commune d’Attert).

Cet événement est l'occasion pour eux de vous faire découvrir ou redécouvrir les richesses du monde agricole qui ornent vos assiettes.

À travers des visites pédagogiques de l'exploitation, des expositions de matériel agricole, des dégustations de produits du terroir ou des rencontres avec les animaux de cette ferme, Daniel et Pierrette souhaitent donner à tous, durant ces deux jours, l'occasion de mieux connaitre le métier d'agriculteur et l'agriculture d'aujourd'hui.

En plus de ce beau programme, un concert du groupe local Cools & the Gang dans un répertoire résolument folk est prévu le samedi 22 juin dès 19h. Entrée gratuite.

La journée du dimanche 23 juin commencera par un déjeuner à la ferme (sur réservation uniquement). Le Syndicat d'Initiative d'Attert vous proposera ensuite 3 marches de 2,5 km, 7 km (accessible en poussette, départ libre tout au long de la journée) ou 8 km en forêt (départ de la ferme en groupe à 9h30). S'en suivra un diner où vous pourrez déguster du poulet fermier, produit de diversification de la ferme Antoine-Biren (sur inscription uniquement).

Tout au long du weekend, vous retrouverez des concours, quizz et divertissements pour les enfants (balades à dos d'âne, grimages, château gonflable, concours du plus beau dessin,…). Infos et réservations au 0497/26.67.53

Et pour connaitre toutes les exploitations participantes, cliquez ici

Et rendez-vous également ce dimanche matin entre 10h30 et 13h00 sur VivaCité pour vivre ensemble ces Journées Fermes Ouvertes...