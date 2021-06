Les Houblon’air sont de retour à Breuvanne, dans la commune de Tintigny !

Comme l’année dernière, l’ASBL Marbeland et la Brasserie Millevertus s’associent pour un été festif !

En association avec la Brasserie breuvannoise, l’asbl organise les 3 premiers samedis de juillet, de 18 heures à minuit, des soirées dans une ambiance différente chaque semaine. Au programme de l’événement : des ami(e)s, de la bonne musique, des bières artisanales et une ambiance 100% estivale. Tout cela dans le cadre idyllique, en plein air, de la Brasserie Artisanale Millevertus à Breuvanne (Tintigny), située en bord de Semois.

En plus de divertir les gaumais et gaumaises, l’événement a pour but de faire revivre le monde événementiel, à l’arrêt depuis de nombreux mois. Plusieurs DJ’s et groupes musicaux de la région viendront ainsi animer les événements.

Pour le premier rendez-vous de ce 3 juillet, retour dans les années 80 et 90 avec la sono de l’époque, Sidéral. La 2e soirée, samedi 11 juillet, sera dans un tout autre style : c’est une spéciale cover live, mais pas que… qui sera proposée, avec le sosie le plus connu de Johnny Hallyday, Johnny Cadillac, le vrai. Il sera accompagné par d’autres groupes de la région, comme le très célèbre Albert Blues Band, ou encore Neon Rust. Enfin, pour la dernière de la série, le samedi 17 juillet, place à une soirée carnaval. Il n’y a pas eu de carnaval cette année, ce sera donc l’occasion de revivre cette ambiance avec les sonos Breakout et Everybody. Il faudra donc sortir votre plus beau déguisement pour cette soirée. Des fanfares pourraient également venir chauffer le public en début de soirée…

Étant donné la crise du Covid-19, il est évident que les soirées s’organiseront dans le respect de différentes mesures : Tables réduites à maximum 8 personnes, distanciation, lavage des mains régulier, port du masque obligatoire lors des déplacements sur le site, service à table, nombre de places limitées sur le site…

La réservation pour les soirées est également obligatoire via le www.marbeland.be/houblonair

Un événement organisé avec le soutien de la commune de Tintigny !