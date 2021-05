Les frères Callant : un court-métrage 100% province de Luxembourg

D’ici quelques mois, le tournage professionnel d’un court métrage aura lieu dans notre belle province.

Silencio prod, c’est à la base une structure de production audiovisuelle fondée en 2010 à Sibret par David et Pierre Callant. Ils offrent des solutions audiovisuelles à tous les acteurs culturels, économiques et institutionnels de la région via la création de films vidéo sur mesure. Ces nombreux projets réalisés au fil des années les épanouissent mais ils gardent dans le coin de leur tête un rêve, celui de réaliser un court-métrage de fiction. Ils ont l’envie folle de se lancer dans cette aventure, de raconter, de mettre en images et en son une histoire !

Après de nombreux mois de préparation, la création d’un scénario, la recherche d’acteurs, d’une équipe technique, des lieux de tournage… leur rêve deviendra bientôt réalité. La production cinématographique engendre inévitablement de nombreux frais. David et Pierre Callant sont donc partis à la recherche de partenaires, dont le Centre Culturel de Bastogne, de sponsors, de coproducteurs leur permettant de se lancer dans cette belle aventure. Ils lancent également une campagne de financement participatif pour atteindre leur objectif final. Cette campagne débute ce lundi le 31 mai 2021.

L’équipe de tournage est également majoritairement issue de la Province du Luxembourg. Dans les pages suivantes, découvrez le pitch du film, qui se cache derrière l’équipe de tournage, apprenez en plus sur les futurs lieux de tournage et sur le crowdfunding. On compte sur vous pour soutenir ce projet 100% made in Province du Luxembourg !