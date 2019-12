"Les écuelles des sans toit" ce samedi à Arlon

L'hiver est là et comme chaque année il touche durement les plus vulnérables d'entre nous.



C'est pourquoi, l'organisation politique Ecolo + Arlon et le refuge pour animaux de Léglise Les Coeurs Blessés, souhaitent apporter un peu de réconfort aux oubliés et leurs compagnons animaux qui sont souvent leur seul réconfort.



Demain samedi 21 décembre, de 14h30 à 16h30, sur la Place des Chasseurs Ardennais à Arlon, ils invitent les sans abris à venir les rencontrer pour discuter et surtout profiter de la présence d'une vétérinaire engagée pour prendre soin et identifier si besoin leurs animaux.



Il y aura du café, des soins, des croquettes et surtout du coeur !!!