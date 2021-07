Les Diables et NOUS : un album souvenir à voir ce lundi 5 juillet à 22h25 sur la Une

Plusieurs millions de Belges ont suivi nos Diables rouges lors de l’Euro’20 (2021) sur les réseaux de la RTBF. Tanguy Cortier et son équipe ont récolté des images drôles, souvent émouvantes ou incongrues provenant de tous les horizons et ont aussi suivi quelques Belges dans leur enthousiasme parfois démesuré pour en faire un film comme un album souvenir d’une Belgique enfin à nouveau joyeuse.

Parmi leurs rencontres, il y a Tiffany, la trentaine habitante de Braine-l’Alleud et porte-parole de l’ASBL Think Pink, mais aussi fervente supportrice des Diables rouges ! Elle avait réservé ses places depuis longtemps pour vivre l’Euro sur place ! Elle a suivi les Diables d’un stade à l’autre et s’est surtout inquiétée pour son joueur préféré : Eden Hasard.

Nancy habite Waremme et c’est peu dire que sa famille s’est mise aux couleurs de notre drapeau national ! Regarder un match de l’Euro à la maison c’est une fête sans nom. De la Mamy à la petite fille, ici ce sont les femmes qui aiment le foot.

Martin Charlier est surtout connu pour son personnage de Kiki l’innocent. Depuis longtemps quand la Belgique joue un match important il décide de passer chaque mi-temps chez des gens qu’il ne connaît pas. C’est sur les réseaux sociaux qu’il lance un appel et c’est au hasard qu’il se fait inviter pour mettre l’ambiance. À chaque fois c’est l’ambiance et la surprise assurée.

Yannick Carrasco est l’un de nos célèbres Diables. Bien qu’il ait quitté le nid familial, sa famille nous accueille un soir de match.

Kevin alias Nivek, lui, est un rappeur belge. Pour l’occasion il a été jusqu’à écrire un single et faire un clip en l’honneur de nos Diables. C’est à Mont-Sur-Marchienne qu’il nous reçoit chez son barbier qui taille et coupe tout en regardant les matchs.

À Biesme il y a la résidence " Le temps des cerises " et chaque jour de match les résidents se déguisent et décorent le home aux couleurs nationales. Quel plaisir de voir nos aînés s’enthousiasmer à ce point pour nos Diables.

C’est à Zwevegem, en Flandre que vit Simon, 21 ans, et sa maman. Il y a 7 ans il est allé voir par hasard un match des Diables rouges et depuis il est devenu l’un des plus grands collectionneurs de leurs aventures. Son grenier est un véritable musée à la gloire de nos Diables avec plus de 2000 objets différents !

Elio, 12 ans, est fan depuis tout petit. Il vit avec une famille très aimante à Tournai. Sa maladie qui lui impose de se déplacer en chaise roulante électrique a touché nos Diables il y a quelques années et depuis il ne se passe pas 2 mois sans que l’un d’eux prenne de ses nouvelles. Une surprise attend Elio juste avant le match que les Diables ont joué face à la Finlande…

Cindy est une Bruxelloise bonne vivante et chauffeuse à la STIB. Ce soir de match elle conduit le bus 71 aux couleurs des Diables rouges. Cindy vit le match par le biais des passagers parfois éméchés qui lui partagent l’évolution de la situation.

Cécile Djunga est humoriste, animatrice et a été égérie de nos Diables ! Ce soir elle n’est rien de tout ça, car c’est entre amis et avec son amoureux (qui est français et un peu forcé d’apprécier notre équipe) qu’elle a décidé de suivre le match devant un écran géant de son quartier à Schaerbeek. Cécile vit le match comme personne !

On ne présente plus Lou qui a ému tout le monde cette année dans The Voice. Aveugle de naissance, son papa a trouvé un moyen ingénieux pour lui faire vivre les matchs de foot en direct. C’est une belle soirée en famille que nous partagerons avec Lou et ses parents.

Nous avons aussi passé un soir de match avec les pompiers de la caserne de Sambreville, une famille Belgo-Portugaise à Florenville, au camping Val de l’Aisne dans les Ardennes, avec l’inénarrable Obelgix à Incourt, chez Giuseppe dont la famille tient un hôtel à Manage, une fanfare du carnaval de Binche, dans un restaurant italien, chez une esthéticienne à Chaudfontaine et évidemment avec les Diaboulets à Liège !

Ces rencontres et bien d’autres nous les passeront au rythme des matchs des Diables rouges à travers une Belgique joyeuse, émouvante et festive ; avec les images qui ont été postées sur les réseaux sociaux, mais aussi les voix de Vincent Langendries, Philippe Albert et Manu Jousse qui ont commenté les matchs des Belges et qui nous partageront un peu les coulisses de leur folle aventure.

De beaux moments vécus à l’unisson, tous ensemble derrière nos Diables durant ces quelques instants qui nous ont fait vibrer le temps d’un été.

Les Diables et NOUS : un documentaire coproduit par la RTBF et CC STUDIO.

Réalisé par Tanguy Cortier avec la complicité de David Haremza.

Et Etienne Barrère, Marie Chauderlot, Barbara Giannone, Baptiste Militon, Quentin Moll-Van Roye, Tugs-Erdene Purejdorv, Mélissa Rassios, Pascal Rocteur, Olivier Wislet et tous les chasseurs d’images du royaume !

Les Diables et Nous : à voir ce lundi 5 juillet à 22h25 sur la Une et sur Auvio