"Les chemins qu'elles tracent" : un jeu de piste familial à Habay - Luxembourg Matin - 08/03/2021 Dans le cadre de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, ce lundi 8 mars, le collectif « Et ta mère » (Vie Féminine Habay-Arlon), le Centre culturel et la Maison de Jeunes de Habay vous invitent au Parc du Châtelet à Habay-la-Neuve à un jeu de piste familial : "Les chemins qu'elle tracent", des portraits de femmes inspirantes, fortes et déterminées vivant en Belgique. Les explications de Lucile Stiévenard, de Vive Féminine Habay-Arlon...