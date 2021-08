Les chantiers de la rentrée en Wallonie

Alors que les vacances d’été touchent à leur fin et que de nombreux usagers s’apprêtent à reprendre la route de l’école ou du travail, la SOFICO dresse un état des lieux des principaux chantiers qu’ils sont susceptibles de traverser sur les autoroutes et les nationales stratégiques de Wallonie

Les chantiers, dont l’organisation veille à préserver un maximum de mobilité pour les usagers, sont nécessaires pour continuer à offrir un réseau alliant sécurité, confort et fluidité. On peut ainsi épingler en cette rentrée de septembre :

Ce chantier a permis de réaliser un giratoire au carrefour formé par la N912 avec la rue du Chainia et la rue du Vieux Raucourt. Cette nouvelle infrastructure a pour objectif de sécuriser ce carrefour et d’y fluidifier la circulation. Le rond-point a été ouvert au trafic le 11 août dernier .

La bretelle du R3 venant de Marcinelle en direction de l’E42/A15 vers Mons sera libérée pour la fin de la semaine prochaine (5 septembre au plus tard). Le reste du chantier sera achevé fin de la semaine suivante (12 septembre au plus tard).

Depuis le début du mois d’août, la voie de droite et la bande d’arrêt d’urgence sont soustraites sur l’autoroute E42/A15 entre Fleurus et Heppignies afin d’intervenir sur 7 ponts supportant l’autoroute. La vitesse maximale y est limitée sur cette zone de 6 kilomètres à 70 km/h. Par ailleurs, la bretelle du R3 venant de Marcinelle en direction de l’E42/A15 vers Mons est également fermée. Une déviation est en place par le rond-point du Muturnia.

Les travaux en eux-mêmes débuteront au printemps 2022 et s’achèveront à la fin du mois de juin 2022. Les dates précises du chantier, son phasage et les modifications des conditions de circulation qui y seront liées seront communiqués ultérieurement. Concrètement, ce chantier consistera à :

Depuis le 17 août et jusqu’à la fin de l’année 2021 – rue de Saint-Hubert (N89), entre le carrefour formé avec la Rue de Tibétême (N826A) et le pont du chemin de fer surplombant la nationale en direction de Saint-Hubert : des déplacements d’impétrants seront en cours. Durant ces opérations :

Le mardi 17 août, des travaux préparatoires de plusieurs mois ont débuté à Recogne, rue de Saint-Hubert (N89), entre le carrefour formé avec la Rue de Tibétême (N826A) et le pont du chemin de fer surplombant la nationale. Il s’agit d’une étape préliminaire à un chantier qui débutera au printemps 2022 et qui visera à sécuriser la zone via l’aménagement d’un giratoire, à la moderniser ainsi qu’à adapter les accès aux industries voisines

Les usagers seront invités à suivre les déviations locales mises en place via Maissin et Libin.

La N40 sera fermée à la circulation entre l’échangeur n°24 " Transinne " de l’autoroute E411/A4 (non compris) et le giratoire de Transinne.

Le lundi 30 août débutera un chantier de réfection des revêtements de la N40 entre le giratoire de Transinne et le giratoire " Galaxia " au niveau du zoning de l’Euro Space Center. Afin d’en limiter l’impact sur la circulation, ces travaux se dérouleront en deux phases et se termineront le vendredi 10 septembre

la bretelle de sortie et l’accès à l’autoroute de l’échangeur n° 28A " Rulles " seront inaccessibles. Une déviation sera mise en place via l’échangeur n°29 " Habay ".

Ce mercredi 1er septembre, un chantier de réfection des revêtements débutera sur l’autoroute E25-E411/A4 entre Rulles et Habay (soit sur 6,4 km) et portera uniquement sur les voies en direction du Luxembourg.

CHANTIERS DEJA EN COURS AVANT LES CONGES

E40/A3 : Désamiantage du pont surplombant l’autoroute à Orp-Jauche

Des travaux de désamiantage du pont surplombant l’autoroute E40/A3 à Orp-Jauche ont débuté le 6 août. Ils s’achèveront aux alentours de la mi-octobre.

Deux bandes de circulation restent maintenues dans chaque sens avec une vitesse maximale limitée à 70 km/h :

dans un premier, les voies de gauche et centrales sont maintenues ;

dans un second temps, les usagers circuleront sur les voies de droite et sur les bandes d’arrêt d’urgence.

Un LIDAR est régulièrement présent pour inciter à lever le pied et pour contrôler la vitesse des usagers

E411/A4 - Beez : Réhabilitation du Pont Collard reliant l’E411/A4 à la N90 vers Jambes

Un chantier visant à réhabiliter le pont Collard, supportant la bretelle de sortie n°15 " Loyers " reliant l’E411/A4 à la N90 a débuté le 15 mars dernier.

Concrètement, ces travaux consistent à réhabiliter cet ouvrage qui supporte la bretelle passant au-dessus de la N90 jusqu’à sa dalle de béton, y compris son étanchéité. Ils visent également à :

réhabiliter des murs de soutènement (décapage des bétons et reconstruction) ;

réhabiliter le revêtement des 2 rampes (E411/A4 vers N90 en direction de Jambes et N90 depuis Andenne vers E411/A4) ainsi que de leurs trottoirs et remplacer des glissières de sécurité.

Depuis le début du mois de mai, les travaux portent principalement sur la réparation du pont :

Une déviation est mise en place pour les usagers venant de la E411/A4 et se rendant à Jambes : ils sont invités à emprunter la direction d’Andenne, à effectuer un demi-tour à un rond-point temporaire qui sera réalisé à hauteur de l’intersection avec la rue de Loyers, pour retourner vers Jambes via les rampes longeant la N90 à hauteur du viaduc de Beez.

Les usagers circulant sur la N90 depuis Andenne et souhaitant gagner l’E411/A4 doivent emprunter une déviation mise en place via le pont des Grands Malades.

Toute circulation sur les rampes est limitée à 50 km/h.

La fin de ces travaux, annoncée initialement à la mi-novembre 2021, devrait intervenir plus tôt que prévu, à savoir à la fin du mois de septembre prochain.

N4 – Arlon : chantier d’aménagement d’un giratoire au carrefour Liedel

Ce chantier, qui porte sur le carrefour Liedel à Arlon, situé au croisement de la N4, de la rue Godefroid Kurth et de l’avenue de Mersch a débuté en 2019.

Depuis le 23 août dernier, il ne reste plus qu’à réaliser des opérations impliquant des impacts ponctuels et de courte durée sur la circulation : réalisation de l’ilot central situé sur les voies vers Bastogne ainsi que des accotements du côté de la rue Godefroid Kurth et lmise en place des plantations.

Le chantier devrait être achevé d’ici la fin de cette année 2021. Il est à noter que pour garantir la pérennité du marquage, une dernière intervention sera effectuée au printemps 2022.

N4 : réhabilitation de la traversée de Tenneville

Des aménagements provisoires de sécurisation de la traversée de Tenneville ont été réalisés il y a plusieurs années, (circulation réduite à une voie et vitesse diminuée à 70 km/h) permettant de réduire le nombre d’accidents mortels sur ce tronçon.

Ce chantier, qui a débuté le 31 mars 2019, permettra de pérenniser ces aménagements afin de garantir la sécurité des usagers et des habitants de l’entité pour qui cette voirie reste une zone dangereuse.

Concrètement, ces travaux consistent à :

Réhabiliter le revêtement de la traversée de Tenneville sur une distance d’environ 4 kilomètres ;

Remplacer les aménagements provisoires de rétrécissement de la voirie par un îlot central plus conséquent, matérialisant la circulation à une seule voie dans chaque sens. Cet îlot sera franchissable à de nombreux endroits pour traverser de part et d’autre de la voirie ;

Réhabiliter le réseau d’égouttage et revoir le système de récolte des eaux de ruissellement.

Depuis le début du mois de juillet, les travaux se tiennent sur la partie centrale, entre les 2 voies de circulation. La circulation s’effectue sur toute la longueur à son emplacement définitif et à une vitesse limitée à 50 km/h.

Durant la 2ème moitié de septembre la N4 sera fermée par sens de nuit (2 à 3 nuits par sens) pendant une semaine à hauteur des travaux pour permettre la pose de la couche de roulement sur la totalité du chantier, ce qui minimisera l’impact sur la circulation. Des déviations seront mises en place.

Pendant tout le chantier, pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes, il est fortement conseillé d’emprunter une déviation mise en place de la Barrière de Champlon à la Barrière Hinck via la N89, la N848 et la N826. Pour les poids lourds en transit longue distance, il est conseillé d’emprunter l’E411/A4 et l’E25/A26.

Les commerces restent accessibles et l’accès des riverains à leur domicile est évidemment garanti. Ces derniers seront informés en temps utiles des quelques journées d’asphaltage pendant lesquelles il leur sera impossible de circuler sur la voirie.

Le chantier devrait être terminé pour l’automne 2021