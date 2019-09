Les champignons à l’honneur au Parc Chlorophylle de Dochamps

La Fête d’Automne au Parc Chlorophylle, c’est découvrir l’univers des champignons avec une balade guidée par des mycologues, un clown magicien, un jongleur, une grimeuse, un chanteur, la célèbre mascotte Chloro et de la restauration non-stop.

La Fête d’Automne c’est ce dimanche 15 septembre dès 10h00 du matin :

Balade champignons guidée à 10h sur réservation, avec Jan biologiste et mycologue, Michaël et les jeux en bois, Pipo le clown magicien, Grimabouille la grimeuse, les Macralles du Val de Salm, Koen le chanteur, le Débuché de Vielsalm et les sonneurs de trompes de chasse, la mascotte Chloro, Vinciane et la vannerie.

13h à 15h : Marc, sculpteur de ballons