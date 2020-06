Les Centres Culturels SOLIDAIRES des ARTISTES !

Nombre d'artistes vivent des situations difficiles pendant cette crise sanitaire. Les concerts, spectacles, happenings, installations, résidences, stages, master class, festivals, tout est annulé...



Nombre d'artistes, de régisseurs n'ont aucun revenu et n'ont, pour la très grande majorité, pas droit à la solidarité du chômage. S'ajoute la frustration de créations qui ne verront jamais le jour, de tournées qui resteront sur papier et un avenir flou.

Les Artistes et les opérateurs culturels subventionnés travaillent en lien étroit, main dans la main. Bien sûr, les théâtres et les Centres culturels proposent des spectacles en diffusion pour le "tout public" et le scolaire. " Mais allons plus loin, un autre aspect de notre métier, souvent méconnu du grand public et de nos élus, est la manière dont les artistes se glissent dans nombre d'autres actions culturelles ", insiste Pierre Fasbender, animateur-directeur du Centre culturel de Habay.

Par leurs visions du monde, leurs interprétations, leurs analyses qu'ils partagent dans leurs créations, les artistes aident les citoyens à ressentir, comprendre et s'interroger sur les enjeux de notre société.

Le Centre culturel de Habay participe donc ces prochains jours à l’opération "Centres culturels solidaires des artistes" sur Facebook.

#CentresCulturelsSolidairesDesArtistes

#UtopieEnAction

(Ré)écoutez ici l'interview de Pierre Fasbender, Animateur-Directeur du Centre culturel de Habay, au micro de Philippe Lorain :