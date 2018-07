Les brocantes de ce week-end de Fête Nationale en province de Luxembourg

Et un peu plus loin, une centaine d’exposants seront présents à Grapfontaine dans l’entité de Neufchateau ce 21 juillet.

Et en province de Namur, entre autres, ne manquez pas le traditionnel rendez-vous à Ciney Expo ces 20, 21 et 22 juillet ! Le déballage intérieur aura lieu ce vendredi dès 10 H ainsi que l’ouverture du salon des antiquaires. Mais s’il est un moment prisé par tout chineur, c’est le " déballage au cul du camion " à l’extérieur qui se déroulera à 14 h précises. Ce déballage est un moment important. Près de 400 camions venus de France, des Pays-Bas, d’Italie, d’Allemagne et de Belgique envahiront les parkings de Ciney Expo dans la matinée. Ceux-ci resteront fermés jusqu’à 14 H Le moment où les grilles seront ouvertes au visiteurs, qui comme le veut la tradition, se rueront le plus rapidement possible près des camions à la recherche des objets rares et insolites !

Et durant ces trois jours, fouineurs, chineurs et autres curieux pourront découvrir meubles, tableaux, objets anciens, bibelots de toute sorte ou autres trésors enfouis à l’intérieur du hall Ciney expo et sur les parkings extérieurs. Les plus chanceux en ressortiront peut être heureux d’avoir pu trouver " LA " bonne affaire.

Le salon des antiquaires se tiendra dans le hall Ciney Expo. Une cinquantaine de professionnels sélectionnés par un expert vous proposeront une marchandise authentique et de qualité !

Tarif : vendredi 10 euros

Le we 8 Euros

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Parking gratuit avec navette !

Toutes les infos www.cineyexpo.be