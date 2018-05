Les bons produits de chez nous avec Denis Colin de la boucherie "La Table des Champions" de Saint-Hubert...

La Wallonie regorge de producteurs et d'artisans qui, chaque jour, s'attachent à révéler tous les délices et toute l'authenticité d'un terroir riche et diversifié. Quel meilleur coup de projecteur sur ces produits que de les réunir le temps d'un week-end festif et gourmand ?

Depuis 2016, sous l'impulsion du Ministre wallon de l'Agriculture, René Collin, et en partenariat avec l’Agence wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité (Apaq-W), “C’est bon, c’est wallon” vous propose d’aller à la rencontre de producteurs et artisans issus des quatre coins de la Wallonie. Après deux années couronnées de succès et une moyenne de 9.000 visiteurs lors des précédentes éditions marchoises, le concept de ce grand marché du terroir ne cesse de séduire et s’exporte désormais dans d’autres provinces avec, en 2018, quatre rendez-vous dans quatre villes différentes !

Après Liège en avril dernier, “C’est bon, c’est wallon” s’installera au WEX à Marche-Famenne les 19 et 20 mai prochains. Au menu : quelque 130 producteurs et artisans, et tout autant de produits et de productions locales présentées à un public toujours plus nombreux et surtout avide de faire le plein de saveurs wallonnes. De plus en plus de consommateurs adhèrent à cette philosophie du circuit-court, qui répond à de nombreuses interrogations quant à l’origine et à la qualité des produits qui composent notre assiette. Il n’en fallait pas plus pour mettre sur pied un événement “fédérateur” où producteurs et consommateurs peuvent se rencontrer dans un cadre convivial, festif et familial.

Entre découvertes, dégustations et animations gourmandes, il y en aura pour tous les goûts : du saucisson à la bière, des pâtes à tartiner au bon chocolat, des fruits et légumes de saison, du pain à la mie croustillante, des céréales aux épices locales… le tout à consommer sur place ou à emporter chez soi !

Et parmi les exposants présents sur place : Denis Colin de la "Table des Champions" à Saint-Hubert. Denis est venu nous présenter son établissement et nous faire déguster ses spécialités ce mardi dans Luxembourg Matin...