Les Ambassadeurs à Paliseul ce samedi sur La Une

Cap sur Paliseul ce samedi 12 septembre 2020 sur La Une Télé, entre la Lesse et la Semois, en plein cœur de notre verte province.

Paliseul qui offre de nombreux atouts ! Gastronomiques tout d’abord, avec, et c’est assez rare pour être souligné d’emblée, 2 restaurants étoilés : La Table de Maxime à Our et Le Gastronome à Paliseul où les deux jeunes chefs, Sébastien Hankard et Jean Vrijdaghs (photo), viennent d’obtenir une étoile au célèbre guide Michelin un an à peine après la reprise de cette enseigne bien connue en Wallonie et en Flandre.

Autre atout, culturel et littéraire celui-là : les nombreux séjours que le poète Paul Verlaine passa enfant et adolescent dans la région, qui était le pays de son père. Une Maison, une Balade portent son nom ; en parcourant sentiers et vallons, il est possible de découvrir les paysages qui ont inspiré son œuvre, ce que fera Guy Lemaire.

Armelle reviendra quant à elle sur un artisanat propre à la commune : la boissellerie. Jean-Philippe cuisinera régional, à savoir un savoureux mélange de saveurs paliseuloises et montoises !

" Les Ambassadeurs " à Paliseul, c’est donc ce samedi 12 septembre vers 13h35 sur La Une !