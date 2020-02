"Les Ambassadeurs" à Orval !

Le samedi 22 février 2020, vers 13h35, sur La Une Télé, une émission un peu particulière vous attend puisque " Les Ambassadeurs " vous proposeront de découvrir l’Abbaye d’Orval, une abbaye cistercienne célèbre pour sa bière et son fromage mais qui est aussi un haut lieu touristique de notre province et qui fête cette année son 950ème anniversaire. Mais Orval, c’est aussi une nature enchanteresse et les merveilleux paysages de la Gaume avec ses forêts et ses villages pittoresques.

Au cours de cette émission, Armelle va découvrir les différentes facettes de l’abbaye d’Orval comme la vie de retraitant mais aussi une réserve naturelle destinée à la préservation des chauves-souris et un parcours créé en l’honneur du célèbre auteur de BD gaumais Jean-Claude Servais. Guy Lemaire va nous raconter la riche histoire de l’abbaye et nous fera découvrir son patrimoine culturel. Et Jean-Philippe s’intéressera de près à la bière et au fromage d’Orval et rencontrera une spécialiste des plantes sauvages comestibles, plantes avec lesquelles il nous concoctera une recette originale…

Les Ambassadeurs : ORVAL

C’est le samedi 22 février 2020, vers 13h35, sur La Une