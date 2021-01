Les "Ambassadeurs" à Manhay : à la découverte du Moulin de Lafosse

Ce samedi 16 janvier, à 13h35 sur la Une Télé, les Ambassadeurs s’arrêteront dans la belle région de Manhay à la découverte notamment du Moulin de Lafosse. Plusieurs fois démoli et reconstruit, le moulin actuel date de 1925. Dans l’objectif de lui redonner vie et beauté, l’asbl Aisnagué a remis la roue en état en 2016 et y produit à nouveau de la farine et l’huile.

Au cœur de l’Ardenne belge, Manhay est la destination à ne pas manquer pour les amoureux de la nature et les sportifs outdoor. Les familles ne seront pas en reste grâce aux activités proposées sur la commune comme le Parc Chlorophylle de Dochamps. Vastes étendues forestières, paysages campagnards vallonnés, paisibles et pittoresques villages de la Haute Ardenne, la commune de Manhay a su préserver son caractère rural et authentique.

Cette semaine, Armelle va découvrir l’attraction phare de la commune, le Parc Chlorophylle de Dochamps et les forêts de Manhay, propices aux balades à pied ou à VTT. Elle fera la rencontre d’un passionné de la 2e guerre mondiale et visitera un village d’irréductibles qui ont mis en place un chauffage collectif.

Et elle terminera par une dégustation bien méritée à la Brasserie d’Oster.

Jean-Philippe Watteyne, de son côté, se rendra dans un ancien moulin à eau qui produit à nouveau de l’huile et de la farine : le Moulin de Lafosse. Plusieurs fois démoli et reconstruit, le moulin actuel date de 1925. Dans l’objectif de lui redonner vie et beauté, l’asbl Aisnagué a remis la roue en état en 2016 et y produit à nouveau de la farine et l’huile. Le moulin de Lafosse est ouvert tous les vendredis de 9 à 17 heures.

Jean-Philippe découvrira aussi un lieu dédié à la sensibilisation à l’environnement et nous concoctera un repas aux saveurs entièrement locales.

(Emission réalisée dans le respect des mesures sanitaires en vigueur au moment de l’enregistrement.)

Les Ambassadeurs : MANHAY, c’est ce samedi 16 janvier 2021, vers 13h35, sur La Une