À Houffalize, on trouve de vieilles églises, des croix au bord des chemins, un château inattendu, un canal invraisemblable. On y cherche des villages perdus. Et puis il y a aussi des fermes et des bistrots et des gens qui y vivent. Une ville de HOUF que Les Ambassadeurs ont adorée !

Les Ambassadeurs à Houffalize

C’est ce samedi 11 mai vers 13h35 sur La Une