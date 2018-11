Les Acteurs de Sophie racontent Saint-Nicolas...

Vous aimez Saint-Nicolas, les spéculoos, et le chocolat ?

Les Acteurs de Sophie adorent ça.

Et ils aiment encore plus raconter la rencontre entre Saint-Nicolas et son âne, la vie des pères fouettards et le départ pour la nuit du 5 au 6 décembre.

Pour être sûre de leurs dires… Ils ont demandé à Saint-Nicolas de tout leurs raconter...

Les Acteurs de Sophie organisent une après-midi solidaire autour de Saint-Nicolas : des histoires et la rencontre avec le grand Saint !

Quand ? Ce samedi 1er décembre

Où ? rue fonteny maroy, n° 13 à Libramont

Deux représentations de contes auront lieu à 15h00 et à 16h15.

Saint-Nicolas reçoit tous les enfants à 15h40.

Les familles que cela arrangent s'inscrivent à 15h00 et restent pour Saint-Nicolas, les autres viennent à 15h40 et restent pour les contes de 16h15.

L'inscription est obligatoire par mail : lesacteursdesophie@gmail.com !!!

L'entrée est fixée à 5€ par personne et tout sera versé à l'Alem (aide luxembourgeoise pour l'enfance maltraitée).

Prendre un coussin pour s'asseoir.

A partir de 3 ans.