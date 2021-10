Léglise: apprendre le théâtre en anglais

"Après quelques années, je me suis rendu compte que c’était vraiment difficile, pour les élèves, de pratiquer l’anglais, explique Wendy Jeavans. Notamment par rapport à mes collègues qui enseignaient le néerlandais et qui pouvaient facilement se déplacer dans un endroit de la Belgique ou au-delà de la frontière, passer une journée d’immersion néerlandais. Pour l’anglais, c’était beaucoup plus compliqué. De Neufchâteau jusqu’à la mer du Nord, il faut compter 4 heures de trajet et la traversée de la Manche est également longue. Donc il fallait que je trouve un endroit où les enfants pouvaient parler librement. J’ai créé un club d’anglais en 2011 et la partie qui plaisait le plus aux enfants était celle consacrée au théâtre".

Une petite base d’anglais

Pour participer à ces cours, il est préférable d’avoir un minimum de connaissances en anglais. Comme le précise Wendy Jeavans. "Il faut quelques notions d’anglais. Si, par exemple, les adultes ont quelques souvenirs d’avoir fait 2 ou 3 ans d’anglais à l’école, c’est suffisant. Quand on fait du théâtre, il y a des petits et des grands rôles à jouer. Donc, chacun peut trouver la place qui lui convient. Et quel que soit son rôle, on écoute, on participe et on est baigné dans la langue anglaise".

Si vous désirez participer à ces cours de théâtre en anglais, contacter Wendy Jeavans : jeavans@skynet.be