Légionnaires romains et guerriers celtes plantent leurs tentes à l'Archéoparc de Rochefort ce week-end !

Légionnaires romains et guerriers celtes plantent leurs tentes à l'Archéoparc de Rochefort ce... Ne manquez pas ces 13 et 14 juillet le "Rendez-vous gallo-romain" à la Malagne à Rochefort ! Le temps d'un week-end, déambulez dans les campements de nos ancêtres, découvrez la vie des soldats et des artisans et frissonnez devant les affrontements entre troupes celte et romaine ! Petits et grands amateurs de sensations fortes pourront acclamer les cavaliers romains lors de joutes équestres. Encouragez les archers lors de concours de tir et assistez aux manœuvres d'une légion romaine et aux tirs de baliste ! Partez à la rencontre d'artisans qui vous dévoileront les secrets de leurs savoir-faire, fruits de traditions millénaires. Devenez le temps d'un instant gladiateur, boulanger, mosaïste, archer ou encore frappeur de monnaie ! Goutez le pain à l'ancienne du boulanger, les nombreux plats du buffet romain et, pour les plus grands, savourez une cervoise comme il y a 2 000 ans ! Au son des instruments antiques et des clameurs des bonimenteurs, flânez parmi les vestiges de la villa gallo-romaine, son jardin ainsi que son potager… Faites connaissance avec les habitants peu ordinaires qui l'occupent : chevaux, moutons, chèvres, poules… Alors, prêt à faire un bond de 2 000 ans dans le passé ? Toutes les infos via le site malagne.be