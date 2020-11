Léa Pochet de Muno nous revient avec un nouveau single : "Livin' in Sin"

La jeune chanteuse Léa Pochet, auteure-compositrice provenant de Muno dans la commune de Florenville vient de sortir, avec son groupe "The Confused" un nouveau single plutôt rock : "Livin' in Sin".

Depuis 2014, "Léa Pochet and The Confused" se définit comme un projet aux tendances pop/rock et aux allures obscures. Que ce soit avec son groupe, en duo ou en solo, Léa a déjà pu faire de nombreux concerts, accompagnée de son piano et sa guitare, tels que des 1re parties de BJ Scott, de Birdpen, le concours Imagine (finale belge au Botanique), le tremplin musical " les parcours amplifiés " coachée par l’ex batteur de Scorpions Rudy Lenners, une année suivie par PressPlay asbl, etc…

2018 est signée par une autre aventure, celle de The Voice Belgique où elle passe les étapes des blinds et des duels pour arriver jusqu’aux quarts de finale. Avec une volonté de conserver un univers éclectique qui lui est propre et allant de ballades jusqu’au rock, Léa Pochet dévoile son 1er clip vidéo et 1er EP "Confusion". Elle revient finalement en 2020 avec la sortie de son tout nouveau single " Livin' In Sin ".

" De vos pensées les plus sombres à vos idées les plus folles, Léa Pochet retrace l’histoire d’une vie, votre histoire. Ses morceaux voyagent entre une véritable descente aux Enfers et un monde lumineux. Personne pour vous placer dans une case. Des démons qui se baladent dans votre tête, les murs se resserrent, les portes se claquent, mais vous ne vous êtes jamais sentis aussi vivants. A toutes les petites âmes perdues, ces chansons sont les vôtres. "