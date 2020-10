Le Wex annonce le report de ses 3 salons majeurs

Le WEX annonce le report de ses trois salons majeurs : Batimoi, Municipalia et Horecatel se tiendront plus tard en 2021.

Souvenez- vous : le 11 mars dernier, le Salon Horecatel fermait ses portes… juste avant l’annonce du confinement ! Depuis cette date, tous les événements à l’affiche du WEX ont été annulés ou reportés.

Si le WEX de Marche-en-Famenne a eu la chance de passer entre les mailles du filet début 2020 avec la tenue de ses trois salons majeurs, il lui restait toujours l’espoir de les programmer aux mêmes dates en 2021. Depuis de nombreux mois, toutes les mesures sanitaires ont en effet été mises en place, dans le plus strict respect des protocoles des foires & salons et de l’Horeca, afin que les salons Batimoi, Municipalia et Horecatel puissent se tenir aux dates prévues. Tout était prêt pour accueillir les visiteurs dans les conditions les plus sûres.

"Mais il faut se rendre à l’évidence : face à l’évolution explosive de la pandémie, à la fermeture des secteurs de l’Horeca, aux nouvelles restrictions annoncées par les autorités fédérales et régionales et à celles à venir qui pourraient être encore plus dures, il n’est raisonnablement plus possible de penser à maintenir ces trois événements début 2021", nous confie Laurent Briou, Directeur général du Wex.

Dans un souci de responsabilité collective, en pensée avec le personnel soignant et dans le respect des nombreux exposants et visiteurs qui lui font confiance depuis des années, le WEX a donc décidé de mettre ses trois grands salons entre parenthèses en les reportant de quelques mois. Les nouvelles dates sont les suivantes :

Batimoi : du 14 au 17 mai 2021

Municipalia, le Salon des Mandataires : 17 et 18 juin 2021

Horecatel : du 05 au 08 septembre 2021

À l’exception des spectacles de Véronique Gallo (12 et 13 janvier 2021) et d’Olivier De Benoist (14 janvier 2021) toujours maintenus à ce stade, le WEX s’apprête donc à dépasser une boucle inédite de 12 mois d’inactivité ! L’impact économique s’annonce énorme car en tant qu’entreprise privée et à l’inverse d’autres acteurs, elle n’a droit à aucune aide et vit sur ses réserves.

La priorité est donc bien d’assurer le maintien de ces trois salons majeurs, essentiels pour la santé économique de la société. Ces nouvelles dates permettront d’entrevoir l’évolution du virus dans les prochains mois et d’accueillir les exposants et les visiteurs dans les meilleures conditions sanitaires possibles, tout en préservant leur santé et celle, plus générale, du secteur événementiel.