Le Viva for Life TOUR passera par Bertrix - © Tous droits réservés

Le Viva for Life TOUR passera par Bertrix - Luxembourg Matin - 17/09/2019 Afin de continuer à exporter la grande chaîne de solidarité partout en Belgique francophone, le Viva for Life TOUR se remettra en route en région pendant l’opération, du 18 au 22 décembre 2019. Cette tournée itinérante de cinq jours, emmenée par Fanny Jandrain et sa grosse boule rouge, ira à la rencontre du public et des organisateurs de défis de 5 villes. Et chez nous, en Province de Luxembourg, ce sera à Bertrix que Viva for Life TOUR s’arrêtera le samedi 21 décembre. C’est pourquoi une séance d’info et de mobilisation est organisée ce mardi 17 septembre à 19h00 dans la salle du Conseil Communal, à l’Hôtel de Ville de Bertrix. Mathieu Rossignol, le bourgmestre de Bertrix, était notre invité ce mardi matin pour nous parler de ces 2 rendez-vous…