Le Trail des Mineurs à Halanzy : un parcours atypique....

Luxembourg Matin l'émission qui vous dit tout sur votre Province! Philippe Lorain vous accompagne tous les jours de la semaine de 6H à 8H pour vous réveiller et vous emmener au travail avec le sourire!

Chaque jour, le rendez-vous de l'info de votre région, c'est à 6H30, 7H30 et 8H30 en compagnie de Philippe Herman et de Anne Lemaire.

Un point complet sur le sport à 6H45, un coup d'oeil sur les routes et sur le ciel et des infos pratiques et conseils pour profiter des événements dans la Province et se simplifier la vie!!!