Le Trail des Fées à Bertrix : un vrai phénomène sportif…

Rendez-vous dans la cité des Baudets ce samedi 14 septembre.

Le trail est une course à pied dans un cadre exclusivement naturel. La course se déroule sur des chemins en forêt ou en montagne.

Un trail demande une performance sportive assez conséquente. Un traileur cherche à dépasser ses propres limites en défiant des dénivelés vertigineux.

Ce sport attire de plus en plus d’adeptes.

Le trail des Fées :

Dans un écran automnal, au cœur d’une nature grandiose, le Trail des Fées est une manifestation sportive, encadrée de façon professionnelle, qui propose 6 parcours :

· Trail 50 km avec un dénivelé de +2190 m

· Trail 33 km avec un dénivelé de +1340 m

· Trail 17 km avec un dénivelé de +570 m

· Trail 12 km avec un dénivelé de +420 m

· Jogging 7 km

A l’arrivée, les coureurs et leurs familles pourront profiter des activés " After Trail "

· Village des sponsors

· Restaurations et bars

· Musique

· Prix et podiums

Le " Trail des Fées " a pour ambition d’être plus qu’un événement sportif. Bien sûr, il s’articule autour d’une multitude d’activités liées à la course, mais l’organisation met également un point sur les thématiques durables et le respect de la nature :

· Gobelets réutilisables

· Tri de déchets

· Nettoyage des chemins empruntés (plus de 70 km)

L’organisation :

Derrière le " Trail des Fées " il y a l’ASBL " Fée du Sport ", organisation dont voici les 3 buts principaux :

· Promouvoir le Sport dans notre belle région

· Respect de la Nature

· Récolter des fonds pour aider des associations

www.traildesfees.be