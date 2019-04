Le tour du monde hors du commun de Jonathan Bradfer et de son épouse

C’est l'histoire d'un couple, Pascale et Jonathan, qui décide un jour de quitter le confort de la vie « normale » ! S'alléger de toutes possessions matérielles, compacter le reste dans deux sacs à dos de 15kg et prendre la route à la rencontre des peuples du bout du monde. Un tour du monde documentaire, une manière radicale et audacieuse de questionner notre société occidentale au contact d’autres peuples et d’autres cultures dans des régions coupées du monde. De leurs pérégrinations jaillissent des valeurs fortes et essentielles pour inspirer et ré-enchanter notre société qui semble parfois un peu à bout de souffle !

Du Chili en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Du Bhoutan à l’Australie. Sur les glaces du Groenland, les déserts d’Oman, les steppes de Sibérie, les ruelles du Bangladesh. A travers l’Equateur, la Tasmanie, la Namibie,...

" Hors des sentiers battus " s’écrit au fil de la route et des rencontres.



Ce tour du monde hors du commun est avant tout la volonté de deux journalistes de mettre en lumière ceux qui, aux quatre coins du monde, œuvrent pour un avenir meilleur. Evadez-vous avec Pascale Sury, photographe et reporter du monde positif et Jonathan Bradfer, journaliste de la RTBF et originaire de Waltzing (Arlon), dans leurs rencontres et leurs aventures du bout du monde. Pendant un an, Pascale et Jonathan ont rencontré, photographié, filmé des personnes inspirantes dans leur démarche positive.



Laissez-vous inspirer par des modes de vie d’ailleurs, des humains acteurs de changements, des initiatives positives et de transition, des paysages à couper le souffle et des valeurs revigorantes !

Tous ces instants, toutes ces rencontres, ont été compilés dans un documentaire de 1h30 qui donnera ensuite lieu à des échanges avec le public, ce vendredi 5 avril à 20h00 à la Maison de la culture d'Arlon (complet !)

Un petit avant-goût de ce documentaire à découvrir ici

Jonathan Bradfer est revenu sur ce tour du monde nomade au micro de Terry Lemmens :