Le Tablathon à Aubange : 21 kilomètres en 9 jours afin d’être solidaire

La Table Ronde 106 d’Aubange lance le « Tablathon ». Il s’agit d’un challenge solidaire. Le but ? Parcourir la distance de 21 kilomètres en 9 jours entre le 8 et le 16 mai 2021. Un défi qui s’adresse à tous. © La Table Ronde 106 Aubange

Défi sportif et caritatif, le Tablathon est de retour !

En mai 2020, la Table Ronde 106 d’Aubange lançait le " Tablathon ". Un challenge sportif et caritatif qui consistait à parcourir la distance de 21 kilomètres sur une période fixée de 9 jours. Avec pas loin de 2000 participants, le défi dépassait toutes les attentes en récoltant plus de 18.000 euros ! Fort de ce succès qui a dépassé largement les limites de notre territoire, le service club aubangeois lance une nouvelle édition qui se tiendra entre le 8 et le 16 mai prochain. L’année 2020 a bousculé les habitudes et obligé la société à penser différemment. Si le monde était à l’arrêt, les personnes en difficultés ont néanmoins plus que jamais besoin d’actions de solidarité. C’est dans ce contexte particulier que la Table Ronde d’Aubange a mis sur pied son premier challenge sportif et caritatif : le " Tablathon ". Soutenu l’an dernier par différentes personnalités à l’instar, notamment, de Philippe Albert (ancien Diable rouge) ou de Julien Lapraille (ex-candidat de Top Chef), l’évènement avait rencontré un succès inespéré. Forts de cette expérience, les Tableurs aubangeois ont donc décidé de renouveler l’expérience. L’édition 2021 démarrera le 8 mai et se terminera le 16 mai prochain.



De nombreuses surprises

Le principe n’a pas changé, il faudra toujours réaliser la distance de 21 kilomètres sur une période de 9 jours. À pied ou en courant, le défi s’adresse aux petits et grands sportifs. Aucune contrainte de lieu ou de temps, les participants réalisent l’épreuve à leur rythme. La seule condition ? Relier sa participation à l’application gratuite Strava. Bien décidée à continuer à surprendre, la Table Ronde d’Aubange réserve de nombreuses surprises aux participants de cette édition. Challenges intermédiaires, parrains et marraines de renommées, le service club, à l’instar de l’an dernier, compte bien surprendre et récompenser les participants. Les différentes surprises seront dévoilées en primeur au fil des jours sur le site tablathon.be, mais aussi, et surtout sur la page Facebook.

Trois projets soutenus en 2020

Médiatisé par tous les plus grands journaux nationaux en 2020, le Tablathon s’est fait une belle renommée dans le monde des challenges virtuels au point de devenir une référence. Ce statut a permis l’an dernier de récolter plus de 18.000 euros. Grâce à cette somme, la Table Ronde 106 a pu venir en aide aux épiceries solidaires de la Croix Rouge en province de Luxembourg. Mais elle a également offert des massages afin de soulager des enfants gravement malades via l’ASBL " Mes Mains Pour Toi " et également financé une structure de jeux à CAPAL-ASBL qui vient en aide aux enfants autistes. Les appels à la solidarité continuent de se multiplier, le service club continuera donc à financer des associations qui viennent en aide aux enfants. Pour cette édition 2021, les Aubangeois auraient aimé faire rimer solidarité avec proximité et festivité. Conscient du contexte sanitaire encore incertain, il sera demandé comme l’an dernier aux participants de respecter les normes sanitaires en vigueur.

Le Tablathon en chiffres

1.821. Le nombre de participants au Tablathon 2020. Un chiffre qui a dépassé toutes les espérances des organisateurs. 1.242. Le nombre de Tablathoniens à avoir été au bout de l’effort et à avoir mérité leur médaille de finishers. 45.984. Le nombre de kilomètres parcourus par les Tablathoniens. Pour vous faire une idée précise de l’exploit réalisé, cela correspond à un tour du monde fait en 9 jours ! 18.000 euros. Le montant récolté et qui a été intégralement reversé à trois associations : la Croix Rouge, CAPAL-ASBL et l’ASBL " Mes Mains Pour Toi ". 335,2. Le nombre de kilomètres parcourus par Mathieu Galerin, le vainqueur du challenge distance. 590. Le nombre de mètres qui séparent Mathieu Galerin de son second : Valère Bissot. 276,64. Le nombre de kilomètres parcourus par la première dame du challenge distance. Encore félicitations à Marie Willame. 10. Le nombre de nationalités participantes. Une majorité de Belges et Luxembourgeois. Mais aussi beaucoup de Français (de Paris jusqu’à l’île de la Réunion), mais aussi un participant originaire du Groenland !

