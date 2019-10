Le stylisme et la mode à l'honneur ce week-end à Arlon

Les organisateurs l’avaient annoncé au printemps dernier : pas de Lux Fashion Week et de grand défilé cette année. Mais les amateurs de mode et de stylisme se consoleront quand même puisque, ce week-end, les Lux-Fashion Days auront lieu au Palais à Arlon.

Cette édition se tiendra les 4, 5 et 6 octobre 2019 au Palais place Léopold à Arlon. Un salon intimiste des stylistes le vendredi 4 octobre dès 18h45. Il amorcera le week-end. Un défilé-capsule de trois stylistes aura lieu également à 20h30 et 21h30 tandis que Myriam Simon, styliste et créatrice de l’école de stylisme K-Chérie, ouvrira son atelier au public. L’événement sera rehaussé le samedi et le dimanche par la traditionnelle LUX FASHION STORE, boutique éphémère permettant de mettre en lumière 25 talents de la mode et du stylisme en province du Luxembourg et vitrine d’un savoir-faire luxembourgeois dans cet écrin plein d’histoire. Les commerçants proposeront le samedi un défilé automne-hiver de leurs collections. Le dimanche, place à la Lux Fashion Destock, qui vous invitera à dénicher la pièce tendance des collections passées des boutiques du centre-ville. Divers ateliers dédiés à la mode et au relooking compléteront la programmation.

Le programme :