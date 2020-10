Le Street Art s'invite à l'Hydrion à Arlon dès ce 27 octobre

Arlon sera, durant une semaine, la capitale éphémère du « Street Art ». Du mardi 27 au samedi 31 octobre, cinq artistes graffeurs professionnels vont réaliser en direct, devant les yeux des clients, douze sublimes fresques.

Du mardi 27 au samedi 31 octobre, l’Espace Shopping Hydrion Arlon accueillera un événement street art exceptionnel durant lequel des artistes graffeurs professionnels réaliseront, en direct devant les passants, des fresques à couper le souffle. Les œuvres resteront ensuite exposées jusqu’à fin novembre.

Le street art est un mouvement artistique qui prend de plus en plus d’ampleur dans les grandes villes du monde entier. Mais cette année, c’est l’Espace Shopping Hydrion qui sera la capitale éphémère du street art. Pendant une semaine, du mardi 27 au samedi 31 octobre, cinq artistes graffeurs professionnels vont réaliser en direct, devant les yeux des clients, douze sublimes fresques.

Ces " street artistes " déploieront leur talent pour confectionner des œuvres inédites et à couper le souffle. Graffitis, pochoirs, stickers, vidéo projecteur : depuis un support vierge, ils activeront leur génie créatif pour aboutir à des œuvres qui touchent, impressionnent, invitent à la réflexion. Au total, ce sont plus de 100m² de tableaux qui seront réalisés en direct pendant cinq jours au beau milieu du parc de l’Hydrion.

UN ÉVÉNEMENT GRATUIT, ACCESSIBLE À TOUS.

Cette semaine culturelle est entièrement gratuite et accessible à tout un chacun. Les visiteurs sont invités à se balader le long de la promenade et à observer les œuvres se composer au fur et à mesure grâce aux mains expertes des graffeurs. Les plus curieux essayeront de comprendre ce que l’artiste est en train de peindre tandis que les amateurs de photos auront à cœur d’immortaliser cette expérience inédite.

L’événement se voulant évolutif, les passants sont également invités à constater régulièrement l’état d’avancement de ces fresques géantes. Car du jour au lendemain, les peintures auront progressé et révéleront de nouveaux aspects, de nouvelles perspectives. Une fois terminées, les œuvres resteront exposées sur la promenade de l’Espace Shopping Hydrion jusqu’à la fin du mois de novembre.

350€ DE BONS-CADEAUX À GAGNER.

Cet événement unique dans la province de Luxembourg s’accompagnera d’un grand concours photographique. Du 1er au 15 novembre, les visiteurs qui le souhaitent pourront en effet se prendre en photo devant les œuvres exposées et partager leur plus beau cliché sur la page Facebook de l’Espace Shopping Hydrion. Les photos reçues seront ensuite publiées du 16 au 20 novembre, et soumises au vote du public. L’auteur de la photo avec le plus de " J’aime " remportera un chèque-cadeau d’une valeur de 200€, valable dans la boutique de son choix. L’auteur de la deuxième photo la plus plébiscitée repartira quant à lui avec un chèque de 100€, et le troisième, avec un chèque de 50€.

CINQ ARTISTES INTERNATIONAUX À PIED D’OEUVRE

→ GASPARD NIBELLE

Gaspard est originaire de Bruxelles. Sa passion pour les graffitis vient des années 90. Spécialisé dans les portraits, les paysages et l’hyperréalisme, il a commencé dans le métro bruxellois. C’est en 1998 que les murs de la ville sont devenus des lieux exclusifs pour laisser les artistes s’exprimer à travers cet art nouveau. C’est à ce moment qu’il a pu laisser libre cours à son imagination et développer son style.

→ DAKE25

Né à Bruxelles dans une famille chilienne réfugiée, il a grandi à Valparaiso (Chili) où il a commencé à peindre dans les rues de manière autodidacte dans le monde du Graffiti. La couleur latino-américaine est toujours présente dans ses fresques, ainsi que sa multiculturalité. La nature, le métissage culturel et l’humain sont ses thèmes préférés dans un style qu’il appelle NeoGraffiti.

→ CIMON

Cimon travaille la lettre autant que la lettre travaille Cimon. Une passion dévorante et obsessionnelle qui le pousse à la recherche graphique et géométrique inspirée de tous styles de lettres existantes, de la calligraphie à la typographie en passant par le graffiti et ses multiples styles colorés. Il les déstructure pour mieux les reconstruire, il balade la géométrie et déchire ses lettrages nous laissant découvrir leur construction.

→ ORKEZ

Van Orkez Thang ou l’expression typo graphique. Influencé par la mixité architecturale urbaine et par sa culture asiatique, il retrace les artistes de la capitale par le biais du graffiti. Attiré par l’esthétique typographique, son tracé, net et précis, évolue vers un concept épuré et stylisé, où la forme, s’alliant avec le fond, le mène à travailler sur plusieurs supports et avec différents médias.

→ NOVA DEAD

Nova Dead, issu du graffiti et membre des Vltra Boyz, autodidacte nourri aux comics, est un artiste international fasciné par le cosmos et les lois de l’univers mais également fortement influencé par d’anciennes traditions africaines. Nova Dead propose un univers mêlant formes abstraites et dessins futuristes, dans un tourbillon de techniques et de couleurs. Il est l’auteur du portrait géant de Georges Floyd à Bruxelles.



www.shootlux.be