Le savoir-faire gaumais en produits de bouche ce dimanche à Aix-sur-Cloie

La 7e édition de la "Terre des Délices", c'est tout au long de ce dimanche à Aix-sur-Cloie, près d'Aubange

Ne manquez pas ce traditionnel rendez-vous durant toute la journée du dimanche 29 septembre, de 09h30 à 19h00 rue Claie à Aix-sur-Cloie.



La Terre des Délices d'Aix -sur-Cloie (Aubange) vous invite à son 7ème marché gourmand et artisanal : une quarantaine de producteurs et artisans seront présents pour vous faire découvrir leur savoir-faire en produits de bouche et artisanat.



Tout au long de la journée: dégustation de produits du terroir, bar et petite restauration.

La terrasse de l'épicerie "Le Marché des saveurs" sera ouverte non-stop.



Animations diverses pour petits et grands : tours en poney, animation de rue, châteaux gonflables, ambiance musicale, jeux et cadeaux-surprise, etc...

Nombreuses tombolas et jeux divertissants, nombreux produits du terroir à gagner tout au long de la journée.



Dès 12h00, petite restauration avec saucisses grillées et cochons de lait, sandwichs, ...



Un beau dimanche pour tous, histoire de terminer l'été en beauté !



Pour tout renseignement complémentaire :



Epicerie "Le Marché des Saveurs"

Tél. : 063/44 47 99

Gsm : 0497/43 42 55

E-mail : lemarchedessaveurs@skynet.be



Syndicat d’Initiative d’Aubange

Tél. - fax : 063/38.86.54

E-mail : info@aubange-tourisme.be