Le Salon BATIMOI à Marche-en-Famenne : le paradis de la construction, de la rénovation et du cocooning...

Du 25 au 28 janvier prochains, le salon BATIMOI se tiendra au Wex de Marche-en-Famenne et sera une nouvelle fois un lieu incontournable pour tous les candidats bâtisseurs et les passionnés de rénovation en Wallonie.

BATIMOI fait rayonner tous les acteurs de la filière, des artisans aux grandes enseignes.

Durant 4 jours, des professionnels vous dévoilent leurs nouveautés, partagent leur savoir-faire et vous informent sur les dernières tendances en matière de construction traditionnelle et durable, de rénovation, d’extension, d’aménagement des espaces de vie intérieurs et extérieurs…

La richesse d’un salon, c’est l’assurance de bénéficier d’un contact direct et de conseils personnalisés auprès de fournisseurs et d’entrepreneurs à votre écoute ! Ici, vous prenez le temps de comparer des dizaines de projets constructifs, de toucher mais aussi de tester une large gamme de produits et matériaux. Grâce au profil et à la variété des exposants, vous repartirez avec des informations concrètes, des devis et surtout, des contacts de référence qui vous permettront d’avancer dans la concrétisation de vos projets.

Profitez-en également pour aller chercher l’avis et l’expérience d’experts présents lors des différentes conférences prévues au programme.

Extension, économie d’énergie, déco…

Parce qu’il est important de bien s’informer avant de se lancer dans un projet, BATIMOI a réuni une série d’experts pour un programme de conférences en phase avec les thématiques actuelles :

Énergie : l’isolation des toitures, la récupération de l’eau de pluie, les conseils pour rendre votre maison moins énergivore

Extension : les points à envisager avant de se lancer

Construction : le système CLT comme alternative à la construction traditionnelle

Décoration intérieure : conseils pour un relooking

Construction ou rénovation d’un gîte : les erreurs à éviter

L’économie circulaire…

Préparez votre visite via le site batimoi.be

À une époque où le temps est compté, le site www.batimoi.be vous aide à préparer efficacement votre visite au salon. Vous pouvez y découvrir le programme, les dernières news et la liste complète des entreprises présentes. Mieux encore : sélectionnez à l’avance les produits et les exposants qui répondent à vos attentes grâce au système de favoris qui vous permet d’exporter votre sélection d’exposants.



Les conseils à envisager avant de se lancer dans un projet d’extension unifamiliale

Qu’il s’agisse de bénéficier d’une pièce supplémentaire en hauteur ou en profondeur, il est important de bien se renseigner avant de se lancer car agrandir son habitat reste une démarche architecturale à part entière.

Le rôle de l’architecte et de l’entrepreneur pour un travail d’extension s’annonce souvent plus important que pour celui d’une nouvelle construction, l’intervention se réalisant dans un milieu déjà construit. Il faut comprendre la structure du bâtiment et de l’espace, comment vit-on dans la maison, quels sont réellement les besoins… Souvent, les attentes sont ponctuelles, l’architecte doit donc avoir une vision globale et parfois réorganiser le fonctionnement de certaines pièces.

Afin de bien vous renseigner sur les multiples méthodes constructives, BATIMOI propose une conférence dédiée à cette thématique. L’occasion de rappeler l’importance du rôle de l’architecte et de vous présenter deux exemples de systèmes constructifs, l’un traditionnel, l’autre à ossature bois. Armés de ces bons conseils, vous pourrez ensuite aller compléter votre information auprès des nombreux entrepreneurs présents à BATIMOI.

Focus : les jeunes et les métiers de la construction - Présentation de l’opération "Coup de poing pénuries"

Fin 2018, quelque 3.000 offres d’emploi étaient toujours vacantes dans les métiers de la construction en Wallonie. Conscients des enjeux pour le secteur, les organisateurs de BATIMOI et leurs partenaires renforcent encore leur communication vers les jeunes afin de les sensibiliser aux opportunités et à l’attrait qu’offre la profession.

Plusieurs rendez-vous leurs sont destinés, dont cette nouveauté 2019 : le Village des Métiers.

Mis en place avec la collaboration de RND (Ressources Naturelles Développement) et WorldSkills Belgium, cet espace invite les jeunes de la fin du primaire et du début du secondaire à suivre, via un parcours didactique, différentes démonstrations de sensibilisation aux métiers du bois et de la construction.

Par ailleurs, tout au long du salon, les jeunes et leurs parents pourront rencontrer d’autres jeunes qui ont déjà fait le choix des métiers de la construction. Vous pourrez découvrir leurs talents à l’occasion de la 4ème édition du Challenge Bois "Wood You Fish ?" et des présélections WorldSkills Belgium 2019.

Enfin, le vendredi 25 janvier à 16H00, le Ministre wallon de l’Économie, de la Formation et de l’Emploi profitera du cadre du salon pour présenter l’opération "Coup de poing pénuries". Cette nouvelle action, mise en place par le Gouvernement wallon avec le soutien du Forem et de la Confédération Construction Wallonne, vise à lutter rapidement contre la pénurie d’emplois par la création de formations "sur mesure" afin de garantir un recrutement correspondant aux besoins des entreprises.

Le Salon BATIMOI du 25 au 28 janvier 2019

HEURES :

Vendredi 25/01 : 13H00 - 20H00

Samedi 26 et dimanche 27/01 : 10H00 - 19H00

Lundi 28/01 : 11H00 - 18H00



TARIFS :

En ligne : 3€

Sur place : 6€

Enfants de moins de 12 ans : gratuit

Ladies day, le 28 janvier : gratuit pour les dames



LIEU :

WEX (Wallonie Expo S.A.)

Rue des Deux Provinces, 1

B_6900 Marche-en-Famenne

Belgique

PARKING :

Gratuit : 3.000 places disponibles

ACCÉDER AU WEX

En voiture : consulter le plan d’accès

Transports en commun : Bus TEC au départ de la Gare de Marloie

Ligne 92 "Boucle urbaine-Waha"

Ligne 424 "Rochefort-Marche"

www.batimoi.be

Pour acheter vos entrées, cliquez ICI