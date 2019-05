Le Rock a'Grume Festival : un festival ouvert à tous et pour tous…

Initié par l’institution pour adultes handicapés le Point d’Eau à Grumelange, Rock A’Grume est un festival qui est 100% accessible aux personnes porteuses de handicap.

Ouvert à tous, Rock A’Grume est né de l’envie de créer un événement ou personnes valides et handicapées pourraient profiter de l’ambiance d’un festival rock de la même manière, sans contraintes.

Encore à l’heure actuelle, les personnes en situation de handicap sont trop souvent mises à l’écart lors de différents événements. Ce cloisonnement ne permet pas la richesse de la rencontre et de l’échange.

C’est pour cette raison que l’objectif principal de ce festival est l’ouverture à tous car c’est une occasion pour tout un chacun de franchir la barrière de la différence, de pouvoir aller à la rencontre de l’autre avec comme point rassembleur « la musique », et ce, dans un cadre adapté, accessible par et pour tous.

Lors des deux premières éditions, ce projet a apporté un contact social diversifié et hors du cadre institutionnel.

Cet événement a aussi permis de créer une dynamique entre les différentes institutions et services en Province du Luxembourg.

Du côté logistique, le Rock a’grume Festival a été attentif et soucieux quant à l’accompagnement individualisé des personnes en situation de handicap.

Le but était de montrer que chaque événement (sportif, musical…) pouvait accueillir des personnes en situation de handicap sans que la logistique ne soit un frein à celui-ci.

Ce projet traduisait l’envie de créer du lien social et de permettre la rencontre de l’autre dans un environnement adapté à TOUS. Les organisateurs ont insisté sur le fait que ce festival était ouvert au grand public, une large publicité a été diffusée dans de sens afin d’éviter le cloisonnement et favoriser l’inclusion.

La réussite de ces deux premières éditions les motive donc à poursuivre ce projet en poursuivant les mêmes objectifs. L’expérience et les retours des participants des années précédentes vont permettre d’améliorer encore la qualité de l’organisation et des services proposés.

La 3e édition du Rock a’Grume Festival aura donc lieu ce vendredi 31 mai à Grumelange dans la commune de Martelange.

Côté musique, les organisateurs vous ont concocté un programme de choix :

Dès 11h, le concert de Jeff Arckley, suivi de celui de Larsenic à 13h. A 15h, ce sera au tour du jeune Lou B. qu’on a vu notamment lors des soirées de clôture de Cap 48…

A 16h45, les fans d’Indochine seront heureux avec le groupe de cover Black City. La suite, ce sera avec The Kilt à 19h et Les Garçons Trottoirs à 21h.

Le festival se terminera avec le DJ. Daddy K dès 23h

Vous pouvez vous procurer des préventes ici ou via l’ASBL Point d’Eau au 063/60.81.00 ou par mail : pierre.nigot@pointdeau.net

Et également via les différents points de ventes ci-dessous :

Martelange au café Op Der Trap 1 Rue des Tilleuls ;

Arlon au café Coconuts Place Didier, 17 ;

Bastogne à la papeterie Lambert, rue du sablon, 211.